האירוע החריג בקורס הטיס: מפקד הטייסת הודח מתפקידו

דובר צה"ל הודיע הערב (חמישי) על הדחתו של מפקד הטייסת בבית הספר לטיס, ש-15 מצועריו צרכו אלכוהול בניגוד לכללים. על פי ההודעה, הקצין בדרגת רב-סרן יועבר לתפקיד אחר.

באירוע שקרה לפני שבועיים, התקיים סוף שבוע אזרחי לעיבוד ולמנוחה בבית מלון באילת. 15 צוערים פעלו בניגוד לנהלים כאשר הזמינו בני משפחה ובני זוג, שתו אלכוהול אחרי סדנת שבי - והעלו חשד לבעיה של ביטחון מידע. עקב כך הצוערים נשפטו ונכלאו לשלושה עד שישה ימים.

בסיכום תחקיר האירוע שבוצע על ידי מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, נכתב כי "התרחש בבית הספר לטיסה אירוע חמור בתחום המשמעת, הנורמות והערכים המצופים מחניכי קורס טיס. צוערי קורס טיס סיימו שבוע עצים שכלל מאמץ פיזי משמעותי ומבחנים מורכבים. בהתאם לנהלים, בסיום השבוע נדרשו הצוערים לשהות במקום מרוכז ומבודד לצורך עיבוד ומנוחה".

הודעת דובר צה"ל: "היום התקיימה ועדה בראשות ראש להק כוח אדם, בה הוחלט כי מפקד הטייסת בדרגת רב-סרן לא יוכל להמשיך בתפקידו בבית הספר לטיסה ויועבר לתפקיד אחר".