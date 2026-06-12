בבוקר 7 באוקטובר, בעודה בגבול מצרים, קיבלה מפקדת פלוגת הטנקים, סרן קרני גז, החלטה יוצאת דופן - לדהור יחד עם החיילות שלה ליישובי העוטף בזמן שהכאוס משתולל. במסגרת מסעותיו בארץ הגיבורים, חזר שמעון אלקבץ עם הלוחמת - חברת ילדות של בתו סיוון ז"ל - אל המקומות שבהם נכתבו סיפורי הגבורה, ורגע אחד מטלטל כשביקרה לראשונה "בבית של סיוון".

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הטנקים של סרן גז ניהלו קרבות קשים על גדר המערכת ובתוך קיבוץ חולית במשך יממה שלמה, בזמן שבו שהו עדיין מחבלים רבים בשטח העוטף.