הדהירה לחולית: מפקדת הטנקים חוזרת לזירת הקרבות של 7 באוקטובר

סרן קרני גז החליטה בבוקר הטבח לדהור עם החיילות שלה ליישובי העוטף ולסייע בקרבות הקשים שהתנהלו באזור • שמעון אלקבץ פגש את הלוחמת, חברת ילדות של בתו סיוון ז"ל, וחזר איתה למקומות שבהם נכתבו סיפורי הגבורה

שמעון אלקבץ
שמעון אלקבץ
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ההרס בקיבוץ חולית לאחר טבח 7 באוקטובר, ארכיון
ההרס בקיבוץ חולית לאחר טבח 7 באוקטובר, ארכיוןאריק מרמור / פלאש 90

בבוקר 7 באוקטובר, בעודה בגבול מצרים, קיבלה מפקדת פלוגת הטנקים, סרן קרני גז, החלטה יוצאת דופן - לדהור יחד עם החיילות שלה ליישובי העוטף בזמן שהכאוס משתולל. במסגרת מסעותיו בארץ הגיבורים, חזר שמעון אלקבץ עם הלוחמת - חברת ילדות של בתו סיוון ז"ל - אל המקומות שבהם נכתבו סיפורי הגבורה, ורגע אחד מטלטל כשביקרה לראשונה "בבית של סיוון".

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הדהירה לחולית: מפקדת הטנקים חוזרת לזירת הקרבות של 7 באוקטובר
הדהירה לחולית: מפקדת הטנקים חוזרת לזירת הקרבות של 7 באוקטובר

הטנקים של סרן גז ניהלו קרבות קשים על גדר המערכת ובתוך קיבוץ חולית במשך יממה שלמה, בזמן שבו שהו עדיין מחבלים רבים בשטח העוטף.

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