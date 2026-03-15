אחרי שעות של שקט מאיראן: אזעקות הופעלו באזור המרכז; צה"ל תוקף בטהרן ובביירות
מטח מצומצם לגוש דן, השפלה והשרון - לא דוווח על נפגעים • קודם לכן הופעלה אזעקה גם במנרה שבגבול לבנון • במקביל, צה"ל תוקף בעוצמה בלבנון ובאיראן • עדכונים שוטפים
אחרי שעות של שקט מאיראן: אזעקות הופעלו הלילה (שני) במרכז הארץ. במקביל, צה"ל תוקף בעוצמה בביירות ובטהרן. אזעקה הופעלה גם בקיבוץ מנרה, סמוך לגבול לבנון. טראמפ עוקץ את איראן: "בינה מלאכותית הפכה לעוד נשק דיסאינפורמציה שהיא משתמשת בו, ובצדק, בהתחשב בכך שהם מושמדים מיום ליום".
טראמפ: איראן ידועה זה מכבר כאמן של מניפולציה תקשורתית ויחסי ציבור. הם חסרי יעילות צבאית וחלשים, אבל ממש טובים ב"האכלה" של מידע כוזב שמוענק על ידי תקשורת מזויפת. כעת, בינה מלאכותית הפכה לעוד נשק דיסאינפורמציה שאיראן משתמשת בו, ובצדק, בהתחשב בכך שהם מושמדים מיום ליום (ברק בטש)
המטח מצומצם לגוש דן, השפלה והשרון: לא דוווח על נפגעים
ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים
זוהו שיגורים מאיראן - אזעקות צפויות באזור המרכז
אזעקה הופעלה במנרה