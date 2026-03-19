הצנזורה התירה לפרסם היום (חמישי) כי בעקבות מטח השיגורים מאיראן, נפגעו מרסיסים בתי הזיקוק בחיפה. הטלוויזיה האיראנית אמרה כי הדבר נעשה "כנקמה על תקיפת שדה הגז דרום פארס. בעקבות הפגיעה, מניית בזן ירדה ב-6.9 אחוזים.

הירי התרחש בגלים שונים בשעות אחר הצהריים, אזעקות הופעלו באזור ירושלים, בשפלה ובחיפה ובסביבתה. לפי מד"א, לא התקבלו עד כה דיווחים על נפגעים. בנוסף, אין חשש לאירוע חומרים מסוכנים, במקום מספר כלי רכב בוערים.

בעקבות הנפילות, נמסר מצה"ל כי כוחות פיקוד העורף הגיעו לזירות בהן התקבלו דיווחים על נפילת רסיסים. שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן אמר כי "במטח לצפון לא הייתה שום פגיעה משמעותית באתרי תשתית במדינת ישראל".

אמש תקף צה"ל את שדה הגז בפארס דרום שבאיראן, בפעולה ללא מעורבות אמריקנית. הנשיא טראמפ אמר כי הפעילות התרחשה בשל "זעם ישראלי על מה שקרה במזרח התיכון", והכחיש כי האמריקנים ידעו על כך.

https://x.com/i/web/status/2034254921554448738 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בעקבות התקיפה, הגיבה איראן בפרסום "התרעות פינוי" למתקנים אסטרטגיים במדינות המפרץ, ובהמשך שיגרה לעבר המתקנים בסעודיה וקטאר טילים בליסטיים וכטב"מים.

התקיפה על שדה הגז "דרום פארס" הייתה הפעם הראשונה שישראל תקפה מתקני גז טבעי באיראן - נכס קריטי לכלכלה האיראנית. דרום פארס הוא המגזר האיראני של מאגר הגז הטבעי הגדול בעולם, אותו חולקת איראן עם קטאר.