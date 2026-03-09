הטרור נגד נקודות ההתיישבות ביו"ש רושם עלייה מדאיגה: פורעים ערבים מהכפר סעיר תקפו בשעות הבוקר (שני) רועה צאן יהודי מגבעת מעלה תדהר בגוש עציון. בתוך כך, רועה צאן מכפר טרפון בבנימין איתר מטען חבלה בשטח מרעה, ואתמול הותקף רועה צאן מחוות מגן אברהם באבנים ואלות.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

בתקיפה הבוקר במעלה תדהר, כעשרה פורעים התקרבו לעבר רועה הצאן כשהיה בתפילת שחרית, הטיחו אבן בראשו והיכו אותו באלות. הוא הזעיק את כוחות צה"ל ותושבים נוספים שהותקפו גם הם.

הרועה ושני תושבים נפצעו בראשם באירוע וקיבלו טיפול ראשוני על ידי חובשי הצלה ללא גבולות, כשאחד מהם פונה לבית החולים ע"י מד"א עם חבלות בראשו. כמה מהפורעים עוכבו לתשאול על ידי צה"ל כשניסו להימלט לכפר, אך עדיין לא ידוע אם נעצרו.

עוד הבוקר, רועה צאן מכפר טרפון מצא מטען חבלה שהציבו מחבלים בשטחי המרעה הסמוכים לכביש 465, כוחות צה"ל וחבלנים בדרכם למקום. טרם התברר האם מדובר במטען חבלה או דמה.

האירועים מצטרפים לתקיפה חמורה נוספת שהתרחשה אתמול במזרח גוש עציון. רועה צאן יהודי מחוות מגן אברהם הסמוכה לישוב איבי הנחל, הותקף באבנים ואלות על ידי שישה פורעים ערבים רעולי פנים מהכפר קיסאן שניסו לבצע בו לינץ'. הוא נחבל בכמה אזורים בגופו, אחת מציפורניו נעקרה ממקומה והוא פונה לבית החולים על ידי מד"א. כוחות משטרה עצרו חשוד בתקיפה.

בסך הכל, מספר הרועים הפצועים מתקיפות ערביות הגיע לארבעה רק ביממה האחרונה.

נזכיר כי בשבוע שעבר מילואימניק ירה למוות בשני פלסטינים במהלך חיכוך, נפתחה חקירה פלילית ונשקו נלקח ממנו. לפי צה"ל העימות כלל זריקות אבנים הדדיות: לטענת הישראלים, הפלסטינים תקפו יהודי בשעה שעבד על כלי הנדסי, אך מנגד נטען כי שני ההרוגים נורו למוות כששהו בתוך הבית שלהם.

בחודש שעבר דווח כי צה"ל נמצא במוכנות גבוהה לרמדאן ולחודש שלאחריו, מתוך הבנה שכל אירוע עלול להשפיע באופן מיידי על השטח. בשונה משנים עברו - הוחלט כי הפעילות ההתקפית ברמדאן תישאר כסדרה ללא שינויים במטרה לשמר את היציבות הביטחונית, בדומה לנעשה בשנתיים האחרונות.