נמשכים המאמצים האמריקניים להקדים ככל הניתן את תוכנית הפיילוט, שבמסגרתה ייכנס צבא לבנון לאזורים בדרום המדינה ויחל בפירוז ארגון חיזבאללה. בכירים אמריקנים ציינו, בעקבות שיחות שקיימו בימים האחרונים עם נשיא לבנון ורמטכ"ל צבא לבנון, כי הצד הלבנוני מחויב להסכם.

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במסגרת השיחות על התיאום בלבנון ויישום ההסכם שנחתם, נפגש אתמול ראש מנגנון הפיקוח על הפסקת האש, הגנרל האמריקני ג'וזף קלירפילד, עם הרמטכ"ל אייל זמיר. ביקור זה מתווסף לביקורו של מפקד פיקוד מרכז האמריקני (CENTCOM), הגנרל בראד קופר, אשר נועד לפני מספר ימים בישראל עם הרמטכ"ל זמיר ועם צמרת מערכת הביטחון.

בפגישות אלו העביר הרמטכ"ל זמיר מסר לפיו חיזבאללה נמצא כעת בנקודת חולשה היסטורית. בעקבות כך, הדגיש כי מדובר בחלון הזדמנויות עבור ממשלת לבנון וצבא לבנון לעמוד מול הארגון - הזדמנות שלא בטוח שתחזור על עצמה.

עוד הבהיר הרמטכ"ל כי ישראל אומנם תסייע ליישום ההסדר, אך מבחינת צה"ל לא תהיה כל פשרה בכל הנוגע למניעת התעצמותו המחודשת של חיזבאללה.