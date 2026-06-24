בבוקר 7 באוקטובר, זינק עדי אוחנה, עובד חברת חשמל, נשוי ואב לילדה שכיום בת 12, לסייע בעבודה בתחנת הכוח ליד אשקלון. 12 שעות אחר כך, בדרכו הביתה, שוטרים שחשדו שהוא מחבל ירו בו עשרות כדורים והוא נהרג.

הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית", כתבנו משה שטיינמץ חשף הקלטות בלעדיות מהרגעים הטרגיים, כשהשוטרים מבינים שהרגו אזרח. ובפעם הראשונה, משפחתו של עדי מתייצבת מול המצלמה ומדברת על השאלות הקשות שעדיין מטרידות אותה.

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בהקלטה נשמעת קריאה על "ירי היתקלות בכיכר קרלסברג". בהקלטה נוספת, אחרי האירוע הקשה, נשמעים הכוחות לאחר שמבינים שמדובר בירי דו צדדי, ומבקשים להזעיק את מד"א. "מדובר בדו"צ חברים, בן אדם הרוג בתוך האוטו, ככל הנראה משלנו. הבן אדם ככל הנראה איקס (הרוג)". מהצד השני עונים ששולחים סיוע, ומדגישים: "שימו לב, אנחנו נזהרנו מזה כמה פעמים. אנחנו המון כוחות במקום. לפני שאתם מוציאים כדור שימו לב, אין טענות כרגע".

מול מצלמות i24NEWS, אחיו וגיסו מגיעים לרכב שבו נהרג עדי ומתארים מראה קשה: "תראו איזה חורים כפרה עליו... תראה כמה כדורים, אחד שתיים שלוש, ס'תכל כמה כדורים הוא אכל... וואי וואי קרעו לו את האוטו, אכל איזה 50-60 כדורים... תראה, תראה פה כפרה עליו מסכן".

בשבועות הקרובים, ידון בג"ץ בעתירה של המשפחה נגד סגירת התיק במח"ש. הם לא מבקשים שמישהו יענש, אבל יוכלו לנסות לאסוף את השברים רק כשידעו שהחקירה מוצתה והלקחים הופקו.

מהמשטרה נמסר בתגובה כי היא משתתפת בצער המשפחה, וכי "מדובר באירוע טרגי וקשה שהתרחש בעת שכוחות המשטרה ומג"ב פעלו בתנאי לחימה מורכבים ובזירת לחימה מרובת מחבלים. נסיבות האירוע נבדקו ונחקרו על ידי הגורמים המוסמכים, וההליך הסתיים בהתאם להחלטות שהתקבלו על ידם".

תגובת הפרקליטות: "האירוע התרחש בתנאי קיצון כשבאזור מתחוללת לחימה עצימה ומחבלים עוד פעלו בשטח ישראל. לשוטרים במחסום אף ניתנה התראה ממוקדת בדבר הגעתם לנקודת האירוע, והם התרשמו בטעות שמדובר במחבל. חקירת מח"ש נוהלה באופן יסודי ומקצועי, וכללה, בין היתר, גביית עדויות, בדיקות בליסטיות שנערכו לרכב ובחינת נתונים מהמכון לרפואה משפטית".