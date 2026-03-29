היום ה-31 למבצע "שאגת הארי": אזעקות הופעלו באילת בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין. צה"ל ממשיך לתקוף ברחבי איראן. דיווח: הופצץ מפעל פטרוכימי בתבריז. בתוך כך, הסוכנות הבין לאומית לאנרגיה אטומית הודיעה כי כור המים הכבדים באראכ יצא מכלל שימוש.

דובר צה"ל: בשעה האחרונה חיל האוויר יירט שני כלי טיס בלתי מאויישים ששוגרו מתימן (ינון שלום יתח) דיווח באיראן: ישראל תקפה מפעל פטרוכימי בעיר תבריז (ברק בטש) אזעקות הופעלו באזור אילת בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין יורט כטב"ם באזור אילת הסוכנות הבין לאומית לאנרגיה אטומית הודיעה כי כור המים הכבדים באראכ יצא מכלל שימוש (ברק בטש)