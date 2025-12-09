"איום הטילים הבליסטים של איראן": מאחורי הקלעים לפסגת נתניהו-טראמפ | יוסי יהושוע

לקראת פסגת נתניהו-טראמפ בארצות הברית, צפוי הנשיא האמריקני להעלות שלל נושאים, בהם המעבר לשלב ב' ברצועה, הסכם עם סוריה ופתרון ללבנון. מעל הכל, ומאחורי הקלעים, צפויים השניים לדון באיראן, האירוע המשמעותי בו נמשכת ההצטיידות בטילים הבליסטיים - לאחר הפגיעה במאגרים במבצע "עם כלביא".

כבר במבצע האחרון עיכלו כי הטילים הבליסטיים הם איום קיומי, ובישראל יצטרכו לקבל החלטה מתי איראן עוברת את הרף - בו כבר כאן לא יוכלו לספוג את כמות הטילים, ולצאת למהלך התקפי במטרת החלשה.

עם זאת, לקראת פעולה אפשרית, ישנו צורך לבצע צעדי הכנה נוספים. טרם מבצע "עם כלביא" ביוני האחרון, נעשו צעדים רבים שהוכנו במשך שנים רבים, אך הקלפים שהיו לטובתנו הוטלו באותה מערכה. מאז הסתיימה, האיראנים עושים הכל כדי ללמוד את הצד הישראלי במבצע. איך בוצעה תקיפה, איזה חימוש הוטל, מאיזה כיוון הגיעו מטוסי חיל האוויר - מידע רב שהציבור בישראל לא חשוף אליהם.

תוכניות התקיפה שהוכנו על ידי צה"ל בוצעו בצורה מדהימה, אך על הציבור להבין - סבב הלחימה עם איראן היה אירוע מספר 1. משטר האייתולות חזר להתעצם, וישראל לא יכולה לאפשר זאת.