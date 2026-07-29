פרשה ביטחונית חמורה: חייל מילואים ביחידה מסווגת נאשם בריגול לאיראן

בית המשפט המחוזי בתל אביב התיר לפרסם היום (רביעי) כי פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד אזרח ישראלי בן 28 מאזור גוש דן, חרדי לשעבר, אשר שירת בסדיר ובמילואים ביחידה מסווגת, בגין עבירות חמורות של מגע עם סוכן חוץ וניסיון למסירת ידיעה לתועלת האויב.

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מחקירה משותפת של ימ"ר ארזים במשרד הביטחון ושירות הביטחון הכללי עלה כי הקשר החל בעקבות הודעה כללית שקיבל הנאשם מגורם שהציג את עצמו כגורם מודיעין איראני, שחיפש אנשים לביצוע משימות שונות כמו ריסוס גרפיטי.

אלא שהנאשם השיב מיוזמתו כי יש לו "הרבה יותר מגרפיטי" להציע, התפאר בשירותו ביחידה המסווגת וחשף בפני הסוכן מידע על תפקידו ועל יכולות מבצעיות ייחודיות של היחידה. כמו כן, התנהל בין הצדדים משא ומתן על תשלום עבור שיתוף הפעולה, אך בשלב זה לא ידוע אם הנאשם קיבל כסף בפועל. במסגרת המגעים, הנאשם אף התבקש לסייע בגיוס חייל נוסף לטובת קידום הקשר.

בעקבות חשיפת הפרשה, שירות הביטחון הכללי, צה"ל ומשטרת ישראל שבו והזהירו את אזרחי ותושבי מדינת ישראל מפני קיום קשר כלשהו עם גורמים זרים ממדינות אויב או גורמים בלתי מזוהים. גופי הביטחון קראו לציבור לגלות ערנות ולדווח באופן מיידי לגורמי אכיפת החוק על כל קשר חשוד או חריג.

סנגורו של הנאשם, עו"ד נתי רום, נמסר: "מדובר באירוע איזוטרי שטומן בחובו לכל היותר חוסר זהירות. יש להצר על כך שאדם שהקדיש את חייו למען ביטחון המדינה מוצא את עצמו נאשם בעבירות ביטחון וכלוא כאילו היה מחבל נוח'בה. אין כל טענה שמורשי פעל ממניע שלילי, מתאוות בצע או מרצון לפגוע בביטחון המדינה - מדובר בבדיחה לא מוצלחת ותו לא. להערכתי, העובדות אינן מקימות את יסודות העבירות שיוחסו לו, ואנו נוכיח זאת במהלך ניהול התיק לאחר שניחשף לחומרי החקירה. הרצון של מערכת הביטחון לקדם הסברה לשמירה על ביטחון המידע הוא מובן וראוי, אך חבל שהדברים נעשים על גבם של אזרחים מסורים שלא עשו דבר".