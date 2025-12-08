דיווח: ישראל הקליטה שיחות במרכז התיאום האמריקני בקריית גת; בצה"ל הכחישו

האם ישראל הקליטה שיחות במרכז התיאום שהקימה ארצות הברית בקריית גת? על פי דיווחים הבוקר (שני) ב"גרדיאן" הבריטי עלה כי הוויכוחים בין ישראל וארה"ב נסובו סביב הקלטות - גלויות וסמויות - של שיחות ומפגשים בתוך מרכז התיאום האזרחי-צבאי (CMCC) לסיוע לעזה בראשות ארצות הברית.

עוד עלה מהדיווח כי איסוף המודיעין מצד ישראל בבסיס התקיים במימדים נרחבים עד שמפקד הבסיס, רב אלוף פטריק פרנק, זימן את עמיתו הישראלי לפגישה דחופה. בפגישה אמר פרנק כי "ההקלטות צריכות להיפסק כאן". גם אנשי צוות ואורחים ממדינות אחרות הביעו חשש מפני האפשרות שהמידע שהם משתפים נאסף על ידי ישראל וינוצל לרעה.

בצה"ל הגיבו לידיעה בגרדיאן הבריטי: "קשקוש בלבוש. האמצעים המשוכללים שהוזכורו בדיווח הם מכשיר הקלטה גלוי שניצב על השולחן לטובת הפרוטוקול".

מתוך חשבון ה-X של פיקוד המרכז בצבא ארצות הברית

כזכור, בסוף החודש הקודם מרכז התיאום האזרחי-צבאי (CMCC) עדכן כי הוא גדל וכולל נציגים מ-50 מדינות וארגונים בינלאומיים - חודש לאחר שהגיע ליכולת מבצעית מלאה. בנוסף, המרכז עדכן כיצד סייע לטפל בבעיות בשטח הרצועה - טיפול שעזר לאלפי עזתים.