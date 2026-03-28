וידאמנט ויאצסל, בן 52 מאשדוד, הוא ההרוג מפגיעת הרסיס בתל אביב

הותר לפרסום היום (שבת) כי וידאמנט ויאצסלב, בן 52 מאשדוד, הוא ההרוג מפגיעת הרסיס אמש בתל אביב. וידאמנט, הועסק כשומר בחברת קבלן ונפגע בשעה ששמר על הבניינים שנפגעו מירי טיל איראני בתחילת המבצע.

לפי תחקיר ראשוני, בזמן האזעקות וידאמנט נכנס למרחב מוגן יחד עם שומר נוסף, אך יצא לפני הודעת השחרור ונפגע מרסיס של פצצת מצרר שנפלה בכביש. מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, אמר בזירה כי "אני יכול להגיד שזה מישהו שעובד פה באיזור, לא נכנס למרחב מוגן". בהמשך אמר שהפגיעה הייתה סמוכה, וההרוג נפגע מרסיסים.

חובשים בכירים במד"א ליפא הירש ושי בכר סיפרו אמש: "הגענו לזירה בתל אביב תוך דקות בודדות עם אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ של מד"א, ראינו גבר שכוב מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הוא היה ללא סימני חיים ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום".

בשתי זירות נוספות בירי בשעות הלילה אמש נגרם בנוסף נזק לרכוש ונפצעו חמישה אזרחים בדרגות פציעה שונות, מתוכם שניים פונו לקבלת טיפול בבתי חולים.