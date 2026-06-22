לאחר 9 ניסיונות: כתב אישום נגד פלסטיני שניסה לחדור לירושלים

יחידת התביעות של מחוז ש"י הגישה היום (שני) כתב אישום נגד פלסטיני בן 34, תושב העיירה יטא שבנפת חברון, שניסה בתשע הזדמנויות שונות במהלך החודש האחרון להיכנס לירושלים מבלי שהיו ברשותו היתר כניסה לישראל או רישיון נהיגה.

הנאשם אימץ את "שיטת מצליח" והגיע שוב ושוב למחסומים כשהוא נוהג ברכבים בעלי לוחיות זיהוי שונות, ובאחד המקרים אף הסיע עמו שב"ח נוסף. בכל הפעמים הוא זוהה על ידי השוטרים והוחזר לשטחי יהודה ושומרון, עד שבמשטרה הוחלט לעצור אותו לחקירה, שבסיומה הוארך מעצרו עד תום ההליכים.

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כתב האישום כולל תשעה סעיפי אישום בגין כניסה לישראל שלא כחוק ונהיגה ללא רישיון. בתיעוד נסיבות המקרה נכתב בכתב האישום כי "כמות האירועים המיוחסים לנאשם מלמדת על תעוזה עבריינית וחוסר מורא מפני החוק, כאשר בכל פעם מחדש הוא מנסה להתל ברשויות האכיפה ולעבור את המחסומים בהיעדר מסננת ביטחונית".

ניסיונות חדירה אלו מתרחשים על רקע פעילות אכיפה מוגברת באזור ירושלים. בשבוע שעבר הובילו לוחמי משמר הגבול ושוטרי מחוז ירושלים מבצע רחב היקף בשכונת בית צפאפא.

המבצע, שכלל פשיטות על אתרי בנייה ומתחם מגורים סגור, הסתיים במעצרם של 74 שוהים בלתי חוקיים, מרביתם זוהו גם הם כתושבי העיירה יטא, לצד מעצרם של אב ובנו תושבי השכונה, החשודים כי סיפקו עבורם את תנאי ההלנה ההמונית.