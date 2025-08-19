צה"ל: כ-6,000 משאיות סיוע לא נספרו בדיווחי האו"ם

מומלצים -

פערי דיווח חמורים: בדיקת מתפ"ש (מתאם פעולות הממשלה בשטחים) שהתפרסמה היום (שלישי) מציגה פער של קרוב ל־6,000 משאיות סיוע שלא נספרו בדיווחי האו"ם מאז חודש מאי.

על רקע הביקורת וההצהרות מצד הקהילה הבינלאומית וגורמי האו"ם כי ישראל אינה מאפשרת את כמויות הסיוע ההומניטרי הנדרשות לרצועת עזה, בדיקה מקיפה של מתאם פעולות הממשלה בשטחים חושפת פער דרמטי בין כמויות משאיות הסיוע שנכנסות לעזה לבין הנתונים שמציג האו"ם.

מאז חודש מאי, כך לפי נתוני האו"ם, נכנסו לרצועה 3,553 משאיות בלבד. בפועל, מדינת ישראל אפשרה את כניסתן של קרוב ל־9,200 משאיות. מדובר בפער של קרוב ל־6,000 משאיות, פי 2.5 מהיקף הסיוע שהאו"ם טוען כי נכנס בפועל.

"העובדה שהאו"ם מציג חלק מן הסיוע שהועבר בפועל מטעה את הקהילה הבינלאומית ויוצרת תמונת מצב שגויה, המשפיעה באופן ישיר על דיווחי התקשורת בעולם ועל עמדת מקבלי ההחלטות בזירה הבינלאומית באשר למצב ההומניטרי בעזה", נמסר ממתפ"ש.

"האו"ם מציג את הנתונים באמצעות דשבורד פומבי המתיימר להציג תמונה מלאה של כלל הסיוע ההומניטרי, אך למעשה כולל רק את המשאיות המועברות על ידי סוכנויות האו"ם וארגוני סיוע בודדים העובדים עמו. הדשבורד למעשה אינו כולל סיוע שמועבר על ידי כלל השחקנים במערכת ההומניטרית, לרבות מדינות שונות, ארגונים בינלאומיים נוספים, הסקטור הפרטי, הצנחות אוויריות ומתחמי החלוקה של החברה האמריקנית".

במתפ"ש הדגישו כי נתוני הכנסת הסיוע מפורסמים באופן שוטף באתר ייעודי הפתוח לציבור ולקהילה הבינלאומית. באתר זה מופיע פירוט יומי של מספר המשאיות שנכנסו לרצועה, בחלוקה לפי מעברים וסוגי סחורה. הנתונים המוצגים באתר משקפים את התמונה המלאה והמדויקת של הסיוע שמדינת ישראל מאפשרת להכניס לרצועת עזה.

נתוני האו"ם אודות היקפי הסיוע, לצד דוחות והצהרות חוזרות ונשנות מצד בכירי הקהילה הבינלאומית מוצגים לעיתים כאמת אבסולוטית בלתי ניתנת להכחשה. עם זאת, מבדיקה מקיפה ומקצועית נוכח לראות כי מנגנוני התיעוד והמעקב של האו"ם לוקים בחסר ומציגים מצג שווא, חלקי ואף מוטעה באשר לתמונת המצב ההומניטרית ברצועת עזה.