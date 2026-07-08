אחרי 78 שנים: יעקב זריהן, חלל צה"ל שמקום קבורתו לא נודע, אותר בקבר אחים בקריית ענבים

דובר צה"ל הודיע הערב (רביעי) כי לאחר חקירה של הענף לאיתור נעדרים בצה"ל, שנמשכה 15 שנים, אותר מקום קבורתו של טוראי יעקב זריהן ז"ל, שנפל בשיירות האספקה לירושלים הנצורה במבצע "הראל" בשנת 194. מקום קבורתו לא היה ידוע עד כה, ומהחקירה עלה, כי הוא הוטמן בקבר אחים בקרית ענבים עם עוד שבעה חללי צה"ל שלקחו חלק בשיירות במהלך המבצע.

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כאמור, זריהן ז"ל עלה ארצה במסגרת תנועת "הבונים" מקזבלנקה שבמרוקו בדצמבר 1947 באוניית המעפילים "הפורצים", צורף להכשרת "הסנה" בקיבוץ רמת הכובש, שנועדה לעלות לקיבוץ ברור חייל. הוא התגייס לשירות התחבורה ב-12 באפריל 1948, וסופח כנהג מבצעי לחטיבת "עציוני".

במסגרת מבצע "הראל", הוא השתתף בשיירה שעלתה לירושלים ב-20 באפריל 1948 ומנתה כ-300 רכבים ומשוריינים. יעקב נהרג בקרב באזור שער הגיא יחד עם עוד 13 מחבריו לשיירה ונקבר ב-22 אפריל בבית העלמין הצבאי בקיבוץ קרית ענבים.

מדובר צה"ל נמסר עוד כי לאחר שנים מאומצות במסגרתן נאסף מידע לבירור גורלו של יעקב, הוקם בשנת 2024 צוות חקירה מיוחד (צח"ם), שביצע פעולות חקירה רבות ומגוונות לאיתור מקום קבורתו של יעקב זריהן ז"ל.

החקירה כללה איתור וניתוח מסמכים, תחקור עדים, ניתוחי קרקע וביצוע סקרים ארכיאולוגים. כל אלה הובילו למסקנה כי זריהן ז"ל, נקבר בבית העלמין החטיבתי של "הראל" בקריית ענבים יחד עם עוד שבעה חללי צה"ל.

בני משפחתו, ובהם אחיותיו של יעקב ז"ל קיבלו אמש עדכון מקצינת משאבי האנוש הראשית וראש חטיבת הנפגעים, תת-אלוף עדנה איליה על סיום החקירה ופענוח תעלומת היעדרותו. בתקופה הקרובה ייסגר המעגל בחלוף 78 שנים, ויערך טקס צבאי ממלכתי להוספת כרית מצבה על שמו בבית העלמין שבקיבוץ קריית ענבים.

מדובר צה"ל נמסר: "המערך לאיתור נעדרים פועל וממשיך במאמצים לאיתור חללי צה"ל שמקום קבורתם לא נודע, תוך תחושת מחוייבות עמוקה לכלל המשפחות השכולות. גם בימים אלו, צה"ל ממשיך לפעול במחויבות מוסרית וערכית להשבת הנעדרים והחללים".

קצינת משאבי אנוש ראשית ורח״ט הנפגעים תת-אלוף עדנה איליה ציינה כי "בתום חקירה מקיפה, היום התקיימה סגירת מעגל מרגשת, בישרנו למשפחתו של יעקב זריהן ז״ל את ממצאי החקירה והמצאו של יקירהם שנפל בקרבות לפני 78 שנים, זוהי זכות עבורנו להמשיך ולפעול מתוך מחוייבות מוסרית עמוקה להבאת מזור וללוות את המשפחות השכולות".

אחותו של יעקב ז"ל, איבון כהן: "עבורי מציאת מקום קבורתו הינו עולם ומלואו, אני אתקשר לבנים שלי שיוכלו להגיד קדיש לראשונה על קברו".