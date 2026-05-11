ראש המוסד דדי ברנע מחריף את המאבק נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד הבא - ובימים האחרונים שלח מכתב חריף ישירות לשופטי בית המשפט העליון, שבו הביע התנגדות נחרצת למינוי, כך חשף הערב (שני) פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג.

ברנע הסתיר את עצם שליחת המכתב מראש הממשלה בנימין נתניהו ופעל ביוזמתו, זאת לאחר שוועדת גרוניס כבר אישרה את המינוי.

בשלב הראשון, כשהופיע בפני ועדת גרוניס, הסתפק ברנע בהתנגדות מסויגת יחסית ואמר כי אינו בקיא בכל הפרטים, אך ציין שאם הדברים נכונים' מדובר בעניין חמור. אלא שכעת, לאחר אישור הוועדה, החריף משמעותית את עמדתו.

במכתב שהועבר לשופטי העליון כתב ברנע כי "מי שעבר ביודעין על הנהלים חייב לדעת כיצד מתפתחת העבירה אליה היה מודע", בהתייחסו לפרשת הפעלתו של אלמקייס, אותה הגדיר "הפעלה שלא כדין".

עוד כתב כי אם גופמן לא ידע את פרטי ההפעלה ולא עקב אחר התפתחותה - "יש כאן בעיה אחרת חמורה בהרבה אשר בוודאי אינה מאפשרת לגופמן לעמוד בראש המוסד".

ברנע הוסיף כי מדובר ב"הרמה הגרועה ביותר של קבלת החלטות ותואר מידות", וטען כי קיימת סכנה שאירועים דומים של "חוסר שיקול דעת" יחזרו בעתיד, כשגופמן יעמוד בראש המוסד.

בנוסף תהה ברנע במכתבו מדוע צה"ל לא "לקח אחריות על האירוע", ומדוע הקצין המעורב נותר במעצר ממושך. לדבריו, "חובתו של צה"ל הייתה למנוע מהקצין את המעצר", והאחריות הפיקודית לכך מוטלת על גופמן.

בהמשך כתב ראש המוסד כי "שתי העבירות למעשה של גופמן מעידות על חוסר מובהק בשיקול דעת", והוסיף: "יש כאן בעיית מוסר קשה שמונעת אפשרות למנותו לתפקיד".

את מכתבו חתם בקביעה חד-משמעית: "אין שום אפשרות ואין שום סבירות למנות את האלוף גופמן לראש המוסד".