הסיוע הדרמטי נחשף: ישראל תומכת במיליציות חדשות בעזה הנלחמות בחמאס

הוול סטריט ג'ורנל דיווח היום (ראשון) כי ישראל תומכת בשקט במיליציות פלסטיניות חדשות בעזה הנלחמות נגד חמאס כדי לפגוע בארגון הטרור. על פי הדיווח, הסתמכותה של ישראל על הקבוצות החמושות בעזה באה לידי ביטוי מוקדם יותר החודש, כאשר חוסאם אל-אסטל, מנהיג אחת הקבוצות, התרברב בהריגת שוטר בשטח שבשליטת חמאס ואמר כי מתוכננות תקיפות נוספות כאלה.

אל-אסטל אמר בהודעת וידאו: "אנו אומרים לחמאס ולכל מי שמזוהה עם חמאס - כשם שהגענו אליו, נבוא גם אליכם". אל-אסטל אמר את הדברים בסרטון תוך שהוא מנופף ברובה סער.

לפי הוול סטריט ג'ורנל, ישראל מספקת למיליציות החמושות בעזה סיוע אווירי מרחפנים, ומשתפת מודיעין, נשק, סיגריות ומזון, כך על פי גורמים ישראליים ואנשי מילואים צבאיים. כמה מחברי המיליציה אף פונו במסוק לבתי חולים בישראל לאחר שסבלו מפציעות, לפי הגורמים.

זהו אינו הדיווח הראשון לפיו ישראל מסייעת לכוחות חמושים ברצועת עזה המתנגדים לחמאס, בהם חמולת אבו-שבאב משבט תראבין ברפיח, אשר אבטחה את הסיוע ההומניטרי שנכנס לרצועה, תחת הנחיות הרשות הפלסטינית לדבריו, אך בחמאס האשימו אותו בשיתוף פעולה עם ישראל, וניסו שוב ושוב לסכל את פעולותיו. בחודש שעבר ראש המיליציה, יאסר אבו שבאב, נהרג מירי שנגרם במסגרת סכסוך פנימי.