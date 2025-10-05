בשל תלונות על "פעולות בשבת": דו"צ יקבלו ייעוץ מרב צבאי

מזה מספר שנים שאין רב צבאי במערך דובר צה"ל, ולא לדילמות תקשורתיות מקצועיות שנוגעות לשבת ולמועדים מיוחדים, ולא לחיילים שצריכים סיוע פרטני ולא בטוחים אם הפעילות שלהם היא "פיקוח נפש". כתבנו הצבאי ינון שלום יתח פרסם היום (ראשון) כי בתום עבודת מטה, שהחלה בחודשים האחרונים ביוזמת הרבנות הצבאית, הוחלט בשבועות האחרונים על הצבת "מלווה רבנות" לטובת המערך, שייעץ בנושאי דת. הרב שנבחר הוא רס"ן ק' מהרבנות, שיהיה גם הראשון בתפקיד הייחודי.

גורמים הבקיאים בנעשה העריכו כי "למהלך התקדימי של הצבא תהיה השפעה רבה גם על יחסי דובר צה"ל וההתנהלות מול התקשורת המגזרית והחרדית בישראל".

כזכור, בשנים האחרונות הצטברו ברבנות הצבאית תלונות רבות נגד הפעולות השונות שמבצע המערך בשבת - הן של חיילים שומרי שבת בתוך המערך, והן של אישי ציבור שהרגישו שיש מקום לדחות הודעות "לא דחופות".

מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל ובתוכו מערך דובר צה"ל, מקפיד על שמירת השבת על פי הפקודות הנדרשות, גם בהקשר הפעילות הדוברותית והתקשורתית השוטפת בתיאום עם הרבנות הצבאית".