פרסום ראשון: שני אזרחים טורקיים ניסו לחדור לישראל

האיום הטורקי בגבול ירדן - מגמה מדאיגה בגבול של חדירה של אזרחים טורקיים במרחב הגדר שטוענים שהם רק באו לחפש עבודה. ינון שלום יתח כתבנו הצבאי, מפרסם הערב (שני) כי בסוף השבוע האחרון לוחמים מחטיבת הבקעה זיהו ניסיון חדירה דרך הגבול - ותפסו שני אזרחים טורקיים במרחב הגדר שטענו בתשאול כשאמרו: "באנו לחפש עבודה".

היום הם הוחזרו לירדן בתום חקירת שב"כ, ולפי גורמי ביטחון צפויים לגרש אותם לארץ המוצא בקרוב.

במערכת הביטחון מודאגים מהמגמה - כשרק בשבוע שעבר הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד שלושה אזרחי טורקיה שפעלו לייבוא אקדחים מסוחר איראני, אחד מהם ניסה לחדור את הגבול פעמיים ונלכד.