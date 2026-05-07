סוכלו פיגועים מיידיים: שוטר פלסטיני ופעיל דאעש נעצרו על ידי מסתערבים

שורת פיגועים קשים ביהודה ושומרון נמנעה השבוע לאחר שמסתערבי משמר הגבול ושירות הביטחון הכללי עצרו שלושה מבוקשים שתכננו פיגועים בטווח הזמן המיידי, כך הותר לפרסום היום (חמישי). המעצרים בוצעו במספר מוקדים ביהודה ושומרון בהכוונה מודיעינית מדויקת של שירות הביטחון הכללי, במטרה לסכל חוליות טרור בשלבי היערכות מתקדמים.

דוברות המשטרה

המסתערבים פעלו בתחילת השבוע בכפרים דורא ודיר אל-אסל שבחטיבת יהודה לצורך מעצר שני פעילי טרור שתכננו לבצע פיגועים בטווח הזמן המיידי. אחד העצורים הוא שוטר המועסק ברשות הפלסטינית, אשר על פי החשד תכנן לבצע פיגוע בעצמו.

במהלך המעצר, נכנסו המסתערבים אל הכפר באופן סמוי וביצעו סגירה מהירה על המבנה בו שהה החשוד. עם הבנת המצב, הסגיר השוטר הפלסטיני את עצמו לידי הכוחות ללא התנגדות. באותו הלילה, בפעילות נוספת באותה הגזרה, נעצר חשוד נוסף המוגדר כפעיל בארגון המדינה האסלאמית (דאעש), אשר על פי החשד תכנן אף הוא להוציא לפועל פיגוע בטווח זמן קצר.

מבצע שלישי התרחש הלילה במחנה הפליטים אסכר שבשכם, שם הגיעו מסתערבי משמר הגבול באופן סמוי למרחב המחנה. במקביל לפעילות החשאית, בוצעה פריקה של כוחות גלויים שביצעו מצור על המבנה בו שהה החשוד השלישי.

מדובר באדם שהיה מעורב בעבר בפעילות טרור ואף ריצה עונשי מאסר בכלא הישראלי. החשוד הבין כי הוא מכותר על ידי כוחות הביטחון והסגיר את עצמו במקום.

כלל החשודים שנעצרו בשלושת המוקדים הועברו להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי.