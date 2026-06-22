"הפכה ליחידה מעורבת": ראש המכינה בעלי קרא לתלמידיו לא להתגייס לסיירת מטכ"ל

הרב יגאל לוינשטיין, ממקימיה וראשיה של המכינה הקדם-צבאית "בני דוד" שביישוב עלי יצא הערב (שני) בקריאה חריפה לתלמידי המכינות והישיבות, בה הוא מפציר בהם לא להתגייס לסייר מטכ"ל בשל השינוי במדיניות השילוב המגדרי. בהודעה שפרסם כתב הרב: "אל תלכו שולל אחר הבטחות, סיירת מטכ"ל הפכה ליחידה מעורבת!".

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הרב לוינשטיין מפרט במכתבו את המנגנון שלטענתו נועד להטעות את המתגייסים הדתיים, ומזהיר מפני מצב שבו יוצע להם מסלול הכשרה נפרד, אשר בסופו הם ימצאו את עצמם משרתים לצד נשים: "גם אם יבטיחו לכם מסלול בצוות נפרד ללא בנות, בסיום המסלול תשובצו בפלגת לוחמים שבה משרתות גם בנות, והפעילויות המבצעיות יתקיימו יחד איתן".

בהמשך, מתייחס הרב למונח הצבאי "צורך מבצעי" - היתר הלכתי או פרקטי שלעיתים נעשה בו שימוש כדי לאפשר פעילות משותפת, ותוקף את הלגיטימיות שלו במקרה זה: "ינסו לשכנע אתכם שקיים 'היתר' המכונה 'צורך מבצעי'. משמעותו, היא לחימה כתף אל כתף עם בנות - אך אין היתר כזה!".

את דבריו חותם הרב בהנחיה ברורה לתלמידיו ולבני הציונות הדתית המיועדים לשירות ביטחון, ומפנה אותם ליחידות אחרות: "תתגייסו ליחידות המכבדות אתכם ואינן פוגעות בהשקפת עולמכם".