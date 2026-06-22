"הפכה ליחידה מעורבת": ראש המכינה בעלי קרא לתלמידיו לא להתגייס לסיירת מטכ"ל
הרב יגאל לוינשטיין, ממקימיה וראשיה של המכינה הקדם-צבאית "בני דוד" שביישוב עלי, יצא בקריאה חריפה לתלמידי המכינות והישיבות, בה הוא מפציר בהם לא להתגייס ליחידות מובחרות עקב השינוי במדיניות השילוב המגדרי
הרב יגאל לוינשטיין, ממקימיה וראשיה של המכינה הקדם-צבאית "בני דוד" שביישוב עלי יצא הערב (שני) בקריאה חריפה לתלמידי המכינות והישיבות, בה הוא מפציר בהם לא להתגייס לסייר מטכ"ל בשל השינוי במדיניות השילוב המגדרי. בהודעה שפרסם כתב הרב: "אל תלכו שולל אחר הבטחות, סיירת מטכ"ל הפכה ליחידה מעורבת!".
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הרב לוינשטיין מפרט במכתבו את המנגנון שלטענתו נועד להטעות את המתגייסים הדתיים, ומזהיר מפני מצב שבו יוצע להם מסלול הכשרה נפרד, אשר בסופו הם ימצאו את עצמם משרתים לצד נשים: "גם אם יבטיחו לכם מסלול בצוות נפרד ללא בנות, בסיום המסלול תשובצו בפלגת לוחמים שבה משרתות גם בנות, והפעילויות המבצעיות יתקיימו יחד איתן".
בהמשך, מתייחס הרב למונח הצבאי "צורך מבצעי" - היתר הלכתי או פרקטי שלעיתים נעשה בו שימוש כדי לאפשר פעילות משותפת, ותוקף את הלגיטימיות שלו במקרה זה: "ינסו לשכנע אתכם שקיים 'היתר' המכונה 'צורך מבצעי'. משמעותו, היא לחימה כתף אל כתף עם בנות - אך אין היתר כזה!".
את דבריו חותם הרב בהנחיה ברורה לתלמידיו ולבני הציונות הדתית המיועדים לשירות ביטחון, ומפנה אותם ליחידות אחרות: "תתגייסו ליחידות המכבדות אתכם ואינן פוגעות בהשקפת עולמכם".