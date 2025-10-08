סערת הקצין: המתקפה של תא"ל סולומון - והתגובה בצה"ל

יומיים אחרי סגירת תיק החקירה נגדו בחשד לעבירת ביטחון מידע במהלך המלחמה, תת אלוף במילואים, אורן סולומון - עולה להתקפה.

מי ששירת כמנהל הלחימה של אוגדת עזה ותחקר את חלקה במחדל שבעה באוקטובר, מתייחס לראשונה לחקירה שנפתחה נגדו, אחרי שביקר את מערכת הביטחון ואת תחקירי שבעה באוקטובר, וקרא להם מזוהמים ומטויחים. אמירות, שבעקבותיהם לטענתו - נפתחה נגדו חקירה.

סולומון מאשים באופן אישי את הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי, את ראש מחלקת ביטחון מידע בצה"ל ואת הפרקליטה הצבאית הראשית, בכך שתפרו לו תיק עם האשמות חמורות - על לא עוול בכפו.

תא"ל במיל' סולומון הכין תחקיר שנוגד את המסקנות של תחקירי שבעה באוקטובר הרשמיים ומציג האשמות חמורות נגד בכירי הדרג הצבאי. על פי החשד שנגנז, הוא חיבר כונן והוציא מאות מסמכים מסווגים לביתו. כאמור, בחג האחרון - החשד נגנז, התיק נסגר - ואורן סולומון החליט להפסיק לשתוק.

צה"ל מסר תגובה לדבריו של סולומון: "צה"ל דוחה בתוקף את טענותיו של תא"ל (מיל׳) אורן סלומון. אורן שימש כמנהל לחימה באוגדת עזה ומונה על-ידי מפקד האוגדה הקודם, תא"ל אבי רוזנפלד לראש צוות תחקירי 7.10 באוגדת עזה. הנ"ל לא כיהן כראש צוות תחקירי המלחמה המטכ"לי או מינוי דומה לכך. בחודש מרץ האחרון, מפקד האוגדה הנוכחי החליט לסיים את שירותו של הקצין ללא כל קשר למסקנותיו בתחקירים או לחקירת המצ"ח".

"גבורתם של כוחות הביטחון, בהם גם תא"ל (מיל׳) אורן סולומון - הצילה חייהם של רבים וצה"ל מעריך אותו על כך. אמירותיו פוגעות בצה"ל ובמפקדיו ומטילות דופי ביושרתם של מאות משרתים אשר עסקו בכתיבת תחקירי השבעה באוקטובר. אמירות חסרות כל יסוד המטילות דופי ברמטכ"ל או במפקדים שהובילו את צה"ל בעת מלחמה, ובפרט כאשר הן נאמרות על ידי איש מילואים בכיר, הן לא ראויות, במיוחד לא בעת הזו".

"בחודש מרץ מינה הרמטכ"ל אייל זמיר צוות מומחים בראשות האלוף (מיל׳) סמי תורג׳מן אשר עוסק בבחינת התחקירים ובהפקת לקחים מערכתיים מאירועי ה7.10. הקמת הצוות אינה נובעת מערעור אמינות על התחקירים שנעשו אלא בכדי להרחיב ולהעמיק את בחינתם לצורך הפקת לקחים מערכתיים".

"הרמטכ"ל עתיד לסכם את מסקנות הוועדה בשבועות הקרובים וממצאיהם יוצגו בשקיפות לציבור. באשר לנושא חקירת המצ"ח - חקירות מצ"ח מתנהלות משיקולים מקצועיים וענייניים בלבד, וכך היה גם במקרה זה. כל ניסיון לקשור בין פתיחת החקירה לדברים אחרים משוללת כל יסוד".

