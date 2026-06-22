קצינים בצה"ל שפועלים ברצועת עזה טענו כי מפקד אוגדת עזה תא"ל לירון בטיטו הנחה היום (שני) לשנות את אופן יישום הוראות הפתיחה באש בקו הצהוב, כך שבמקום ירי "על מנת להרוג" לעבר כל בגיר שחוצה את הקו הצהוב - החיילים הונחו להפעיל נוהל מעצר חשוד שנגמר בירי לברכיים לכל היותר.

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"בשבוע האחרון צה"ל אומנם דוחק בגזרות מסויימות את הקו הצהוב אך באופן גורף בכל הגזרות צהל החמיר מאוד את ההנחיות פתיחה באש", סיפר קצין שריון מהאוגדה הדרומית ל-i24NEWS. "לפני שבוע, ההנחייה היתה שיורים בכל בגיר שמתקרב או עובר קו צהוב על מנת להרוג. היום יורים רק ירי הרחקה באופן גורף". הוא הוסיף כי "ההנחיה הזאת מסוכנת, כי בתדריכי מוצב אומרים לנו שחמאס מנסה לבחון אותנו על הקו הצהוב ומצד שני אומרים לנו להכיל את החציות בירי באוויר. הם מנסים ובודקים אותנו וזה יעלה בחיי חיילים".

הוא אמר בדאגה כי "החיילים גם ככה עם מתח מבצעי נמוך מהשחיקה הגדולה פה בעזה. ההנחייה הזאת שוחקת את מעט המבצעיות שהייתה והיא מסוכנת ללוחמים ולא נותנת לנו לבצע את המשימה כראוי".

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