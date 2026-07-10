פיגוע הענק שסוכל בבאר שבע וחקירתו של הנאשם המרכזי

פיגוע ענק נמנע בבאר שבע, כך הותר הערב (שישי) לפרסום. כתב אישום הוגש נגד ארבעה תושבי הנגב. ראש דסק הפלילים לי עייש הביאה ב"קבינט שישי" את גרסתו של הנאשם המרכזי.

מפרטי המקרה עולה כי תחילה תכננו הנאשמים לבצע פיגוע דקירה בסניף מקדונלד’ס שבתחנה המרכזית בעיר, אך הגיעו למסקנה שסכין לא תגרום לפגיעה רחבה - ולכן החליטו לשנות את התוכנית לפיגוע ירי, כשעל הכוונת גם תחנת המשטרה בשגב שלום.

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החקירה העלתה כי ההחלטה להוציא את התוכנית לפועל התקבלה לאחר ששניים מהמעורבים קיבלו דוח תנועה, ובצל הפעילות המשטרתית המוגברת באזור הנגב.

הנאשם המרכזי סיפר בחקירתו: "עשיתי את זה בגלל שהיו מציקים לי בבית הספר. קראו לי משת”פ ומרגל. רציתי להוכיח שאני תומך בחמאס ולא משתף פעולה. החלטתי לבצע את הפיגועים אחרי הדוח שקיבלנו ואחרי שהמשטרה הגבירה את הפעילות בשגב שלום. אמרתי שצריך לירות על השוטרים או על תחנת המשטרה. בהתחלה תכננו פיגוע דקירה במקדונלד’ס בתחנה המרכזית בבאר שבע, אבל הבנו שסכין לא תגרום לפגיעה גדולה. החלטנו להשיג נשק ולעבור לפיגוע ירי".