תמלילי החקירה של בצלאל זיני, אחד החשודים המרכזיים בפרשת הברחת הסחורות לרצועת עזה ואחיו של ראש השב"כ, דוד זיני, פורסמו היום (שלישי). זיני הכחיש את המיוחס לו: "לא חשבתי שאני אמור לבצע עבירה". במהדורה המרכזית של i24NEWS, ערוץ 15 בשלט יובאו הציטוטים המלאים מחדר החקירות.

כאמור, במהלך החקירה, עימת החוקר את זיני עם העובדה ששותפו, אביאל בן דוד, פנה אליו בהצעות להבריח סחורות.

חוקר: בחקירות הקודמות מסרת שאביאל פנה אליך לגבי האפשרות להכניס דברים לעזה. לעשות הברחות. נכון?

בצלאל זיני: נכון.

חוקר: כלומר הייתה קיימת בך הידיעה שמתקיימות הברחות לעזה.

בצלאל זיני: נכון.

חוקר: אז בעצם לא עשית עם זה כלום לפי מה שאתה אומר.

בצלאל זיני: נכון.

חוקר: אם אדם פונה אליך ומציע לך לסחור יחד איתו בסמים, האם באותו רגע עולה במחשבתך כי האדם סוחר בסמים?

בצלאל זיני: בוודאי שאני מבין שהוא סוחר בסמים.

חוקר: אז אם הוא מציע לך להשתתף בהברחות, אתה יכול להבין שהוא מבריח דברים?

בצלאל זיני: לא, לא עלה בדעתי... בסיטואציה הזו לא חשבתי שאמור לבצע עבירה.

חוקר: אז אחרי שהבנת שהוא מבריח סיגריות... למה עצמת עיניים?

בצלאל זיני: אני אענה על כך במקום המתאים.

עו"ד שרון נהרי המייצג חלק מהנאשמים בפרשה: "גם אם לכאורה מיוחסות להם עבירות של הברחת טובין או עבירות מס, אין בכך כדי להצדיק ייחוס של עבירה חמורה וקיצונית כמו סיוע לאויב בזמן מלחמה. לצערנו, רשויות האכיפה הרחיבו את המסגרת הרבה מעבר לפרופורציה, לא התגבש יסוד נפשי, אין כוונה פלילית ומבלי שקיימת תשתית עובדתית שמבססת את יסודות העבירה של סיוע לאויב.

"מדובר בשני צעירים נורמטיביים, אנשי משפחה והורים לילדים, אזרחים ציונים ששירתו בצה״ל ותרמו לחברה לאורך כל חייהם. תפיסת עולמם, חינוכם ופועלם עומדים בניגוד מוחלט לייחוס עבירה מסוג זה.

אין להם כל קושי להתמודד עם בירור מלא של העובדות, אך הם כואבים ופגועים מעצם ההאשמה. הם בטוחים כי כאשר התמונה המלאה תתברר בבית המשפט, יתברר שלא היה מקום לייחס להם עבירה של סיוע לאויב מלכתחילה".

עוה"ד נתי שמחוני, אסף קליין ועדי קידר, שמייצגים את בצלאל זיני: "בצלאל זיני כופר בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום ואת המאבק על חפותו ננהל בבית המשפט, שם תוצג התמונה הראייתית במלואה".

ברקע החשיפה, פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג פרסם אמש על דרמה מאחורי הקלעים של הגשת כתב האישום. פרקליט המדינה, עמית איסמן, החליט להגיש נגד המעורבים כתב אישום הכולל את הסעיף החמור ביותר בספר החוקים – "סיוע לאויב בזמן מלחמה", עבירה שהעונש המקסימלי עליה הוא מוות.

ההחלטה התקבלה בניגוד לעמדת הצוות המשפטי המלווה את התיק בראשות עו"ד ארז פדן. הפרקליטים סברו כי מדובר בסעיף "מופרך וחמור יתר על המידה" וכי קיים קושי לבססו משפטית, אך עמדתם נדחתה.

מוקדם יותר השבוע נחשפה גם התכתבות קשה של מפקד הגדוד שבו שירתו שניים מהנאשמים בפרשה, מאיר לוי ויורי יעקובוב. המג"ד לא חסך במילים קשות נגד פקודיו: "הם נתפסו בשעת מעשה במגע עם האויב. אני מודיע לכם כי לא אשקוט עד שימצו את הדין עם שני הפושעים האלה".

המג"ד הוסיף כי השניים "תרמו להתעצמות חמאס וביסוס שלטונו ברצועה על ידי סחר בסיגריות יקרות ערך", וחתם את דבריו: "בושה וחרפה!".