חיל האוויר השלים בשעות האחרונות (שבת) מבצע תקיפה נרחב שבמסגרתו הותקפו כ-500 מטרות בשטח איראן. על פי הודעת דובר צה"ל, מדובר במטס התקיפה הגדול ביותר בתולדות חיל האוויר הישראלי, שבו השתתפו כ-200 מטוסי קרב שפעלו בסנכרון מלא ובמספר מרחבים במקביל במערב ובמרכז איראן.

התקיפה התמקדה בשני יעדים מרכזיים: שיתוק מערכות ההגנה האווירית האיראניות ופגיעה קשה ביכולת השיגור של יחידות טילי הקרקע-קרקע. בין היעדים שהושמדו נמנה אתר אסטרטגי במרחב טבריז שבמערב איראן, ממנו תכנן המשטר לשגר עשרות טילים לעבר עורף מדינת ישראל בזמן הקרוב.

דובר צה"ל

בצה"ל אמרו כי השמדת מערכות ההגנה אפשרה להרחיב את העליונות האווירית של חיל האוויר בשמי המדינה.

המבצע יצא לפועל לאחר תכנון הדוק של אגף המודיעין וחיל האוויר, תוך שימוש במודיעין איכותי שאפשר פגיעה מדויקת במערך ההתקפי המרכזי של איראן. לפי הצבא, מאות החימושים שהוטלו סיכלו איומים ישירים על עורף המדינה ועל חופש הפעולה של מטוסי חיל האוויר.

נכון לשעה זו, חיל האוויר בשיתוף אגף המודיעין ואגף המבצעים ממשיכים לפעול בשמי איראן. התקיפה מגיעה בהמשך למתיחות הביטחונית הגבוהה ועל רקע איומים מפורשים מצד גורמים איראניים בימים האחרונים.

