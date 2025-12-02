2 לוחמי צה"ל נפצעו קל בפיגוע דקירה בבנימין, המחבל נוטרל

פיגוע דקירה התרחש הבוקר (שלישי) בכביש 465, סמוך ליישוב עטרת שבבנימין. מדובר צה"ל נמסר כי כוחות צה"ל קפצו למקום לאחר דיווח על חשוד שנמצא סמוך ליישוב. תוך בדיקתו, הוא החל לדקור את לוחמי הצנחנים שהגיעו למקום כדי לבדוק אותו, פצע שניים מהם באורח קל. הכוחות הגיבו בירי וחיסלו את המחבל - בן 18 מבית רימא.

כאמור, צוות מד"א הגיע למקום, והעניק לשניים טיפול רפואי. הם יפונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים באזור, כשהם סובלים מפציעות שטחיות. לאחר האירוע, כוחות נוספים קפצו למרחב והוחלט על הטלת סגר על הכפים באזור.

פראמדיק מד"א מיחידת האופנועים בצלאל בן חמו וחובשת רפואת חירום במד"א אורלי שלמה, סיפרו:

"הגענו במהירות למקום, ראינו שני צעירים מתהלכים במקום כשהם בהכרה מלאה, עם פציעות שטחיות בגופם. הענקנו להם טיפול רפואי ראשוני ופינינו אותם באמבולנסים של מד"א לבית החולים כשמצבם קל, המחבל חוסל".

מדובר בפיגוע השני בתוך כ-12 שעות, כאשר אמש לוחמת צה"ל נפצעה באורח קל באירוע דריסה סמוך לחברון. כוחות צה"ל ניהלו מרדף אחריו - והוא זוהה במהלך הלילה בעיר חברון, כשהוא נמצא ברכב באמצעותו ביצע את הפיגוע.

מדובר צה"ל נמסר כי הוא ניסה להימלט במסגרת ניסיון מעצרו, תוך שהוא מסכן את הלוחמים. הכוחות הגיבו בירי, וחיסלו אותו.