חיל האוויר תקף היום (חמישי) מטרות כוח רדואן במחוז בעלבכ שבעומק לבנון, בגל התקיפה השתתפו יותר מ-10 כלי טיס - שהטילו יותר מ-20 חימושים על שמונה מטרות, ובהם יותר מ-20 רכיבים.

היעדים שתקף צה"ל הם מחנות צבאיים ששימשו לאחסון אמצעי לחימה ואימונים של היחידה המובחרת של חיזבאללה. המחנות, שימשו את מחבלי כוח רדואן לקיום אימונים עבור היערכות לחירום ולתכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד ישראלים וחיילי צה"ל.

התקיפות התבצעו בצל המתיחות במזרח התיכון, בשל האיום האמריקני על מתקפה באיראן. לאחרונה אמר שר החוץ הלבנוני כי מדינתו קיבלה אזהרות, לפיהם ישראל תפתח במתקפה הרסנית "עוד יותר" על תשתיות אזרחיות - במידה וחיזבאללה יתערב במלחמה האפשרית.

טרם ההתייחסות של שר החוץ הלבנוני, אמר מזכ"ל חיזבאללה כי ארגון הטרור "מחוייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים" כדי להתמודד עם האיומים שהשמיע הנשיא טראמפ. "שאלו אותנו מה יקרה אם ארצות הברית וישראל ייצאו למלחמה נגד איראן. כשיגיע הזמן - נחליט כיצד נפעל, האם להתערב או לא", אמר קאסם, וציין כי "מלחמה הפעם עלולה להצית את האזור".