ארה"ב תוקפת באיראן בתגובה להפלת המסוק; באיראן מאיימים: "נגיב בנחרצות"
צבא ארצות הברית אישר כי פתח בתקיפות "הגנה עצמית", בהוראת טראמפ • פיצוצים נשמעו בדרום המדינה, באזור סיריכ ובנדר עבאס • טראמפ הדגיש: "התגובה צריכה להיות עוצמתית מאוד"
צבא ארצות הברית פתח הלילה (רביעי) בתקיפות "הגנה עצמית" באיראן בעקבות הפלת מסוק האפאצ'י אמש במצר הורמוז. פיצוצים נשמעו בדרום איראן, באזור סיריכ ובנדר עבאס, שם כבר נרשמו עימותים צבאיים בין ארצות הברית לאיראן.
עראקצ'י מאיים: "למרות תבוסותיה בשדה הקרב, ארצות הברית בחרה לבחון את נחישותנו. כוחותינו המזוינים והעוצמתיים לא יותירו שום מתקפה או איום ללא מענה. אם אתם רוצים להיות בטוחים, עזבו את אזורנו. להיסטוריה של המפרץ הפרסי פרקים רבים המתארים את גורלם המר של גורמים זרים שהתערבו באזור" (ברק בטש)
ארה"ב: התקיפות נמשכות, ערוכים לכמה סבבי תקיפה באיראן (ברק בטש)
פוקס ניוז: ארה"ב תוקפת בין היתר מערכות הגנ"א ומכ"מים (ברק בטש)
בזמן התקיפה של ארה"ב, איראן מאיימת: "נגיב בנחרצות לתוקפנות האמריקנית" (ברק בטש)
טראמפ ל-ABC: "זוהי תגובה למה שאיראן עשו למסוק שלנו אמש, ואני מאמין שהתגובה צריכה להיות חזקה מאוד, עוצמתית מאוד, וזה אכן מה שהיא" (ברק בטש)
https://x.com/i/web/status/2064459704328225008
לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .
פיקוד מרכז האמריקני מאשר: פתחנו במתקפות הגנה עצמית נגד איראן, לפי הנחיית מפקד צבא ארצות הברית, בתגובה להפלת מסוק אפאצ'י של הצבא האמריקאי אתמול. המשימה היא תגובה פרופורציונלית לאלימות האיראנית הבלתי מוצדקת (ברק בטש)
https://x.com/i/web/status/2064456815794909252
לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .
דיווחים על פיצוצים באזור האי קשם, סיריכ ובנדר עבאס דרום איראן (ברק בטש)