עראקצ'י מאיים: "למרות תבוסותיה בשדה הקרב, ארצות הברית בחרה לבחון את נחישותנו. כוחותינו המזוינים והעוצמתיים לא יותירו שום מתקפה או איום ללא מענה. אם אתם רוצים להיות בטוחים, עזבו את אזורנו. להיסטוריה של המפרץ הפרסי פרקים רבים המתארים את גורלם המר של גורמים זרים שהתערבו באזור" (ברק בטש)