מסר לשוטרים מידע כוזב: אישום נגד מעסיק המחבל מהפיגוע בצפון

כתב אישום הוגש היום (ראשון) נגד מעסיקו של המחבל מהפיגוע בעמקים בו נרצחו שמשון מרדכי ז"ל ואביב מאור ז"ל.

בתאריך 26 בדצמבר התרחש פיגוע משולב, במהלכו נרצחו שמשון ואביב ז"ל על ידי מחבל תושב קבאטיה שנטל את הרכב של מעסיקו מאתר עבודה בקיבוץ מסילות. זמן קצר לאחר הפיגוע ביצעו שוטרי המחוז הצפוני את מעצרו של מעסיק המחבל, תושב עראבה בן 45 בעת ששהה באתר העבודה ממנו יצא המחבל למסע הרצח.

מחומר החקירה עולה כי בבוקר האירוע אסף הנאשם את המחבל ופועל נוסף תושב עזה שעבדו בעבודות טייח מהיישוב עראבה. עוד עולה כי הנאשם שילם למחבל תשלום יומי של 700 שקלים ולתושב העזתי 400 שקלים.

עוד עולה מכתב האישום כי לאחר הפיגוע, כשהמשטרה הגיעה לאתר העבודה, המעסיק מסר לשוטרים מידע כוזב על מספר העובדים במקום בניסיון להרחיק תושב עזה מהזירה. על כן, הוא מואשם גם בשיבוש הליכי חקירה - זאת מעבר להסעה והעסקת שוהים בלתי חוקיים.

בתוך כך, המחבל ביצע היום שיחזור של מעשיו בזירות - והמשטרה מקווה להגיש כתב אישום כבר בזמן הקרוב.

אביב מאור, בת 19 מעין חרוד ושמשון מרדכי, תושב בית שאן בן 68, נרצחו בפיגוע המשולב באזור עמק המעיינות באזור בית שאן. אביב שהתה במקום עם הוריה. האירוע החל בבית שאן, שם המחבל דרס נער בן 16 שנפצע באורח קל. המחבל המשיך בנסיעה והגיע לצומת תל יוסף, שם יצא מרכבו ודקר למוות את אביב. בסך הכל - 40 דקות של מסע הרג מזעזע.

המחבל - אחמד יונס אבו אל רוב, שוהה בלתי חוקי פלסטיני מקבאטיה, בן 34. הוא הועסק במשך מספר שנים בישראל.