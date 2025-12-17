נשבע אמונים לדאעש ותכנן לבצע פיגוע: אישום נגד תושב הצפון

כינאן עזאיזה, תושב דבוריה בן 20, יואשם בכך שנשבע אמונים לדאעש ותכנן לצאת לחו"ל למטרות אימונים - כך הודיעו הבוקר (רביעי) שב"כ והמשטרה. החשוד נעצר לחקירה יחד לצד אדם נוסף תושב עכו.

השניים נעצרו לחקירת שב"כ לאחר שנחשדו כחברים בארגון הטרור וכי עמדו בקשר עם סוכן חוץ מטעם הארגון. בחקירה עלה כי הם תכננו לצאת למדינת אויב ולבצע אימונים או הדרכות למטרות טרור, וכי ביצעו פעולות הכנה לשם כך.

במהלך חקירתו של עזאיזה עלה כי הוא נשבע אמונים ל"המדינה האיסלאמית" במטרה לממש את מטרות הארגון, הביע נכונות לבצע פעילות ביטחונית בשמם ואף חשב לבצע פעילות טרור ביטחונית נגד חיילי צה"ל. בנוסף עלה כי עמד בקשר עם גורמים בחו"ל, וכן למד כיצד לייצר מטעני צינור וחומרי נפץ.