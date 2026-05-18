בתקיפה מדויקת בבעלבכ: צה״ל חיסל את מפקד הג׳יהאד האסלאמי הפלסטיני של אזור הבקעא בלבנון

צה"ל תקף במרחב בעלבכ וחיסל את המחבל ואא'ל מחמוד עבד אלחלים, ששימש כמפקד הג׳יהאד האסלאמי הפלסטיני של אזור הבקעא בלבנון. אלחלים הוביל את הצטרפותם של מחבלי ארגון הטרור גא"פ ללחימה עם מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון, ופעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל במהלך התקופה האחרונה (ינון שלום יתח)