חוסל מפקד הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני של אזור הבקעא בלבנון
ואא'ל מחמוד עבד אלחלים חוסל בתקיפה מדויקת בבעלבכ • צה"ל: נעצרו עשרה ישראלים שחצו את הגבול לשטח סוריה, המעורבים הועברו לטיפול המשטרה • עדכונים שוטפים
מקור פקיסטני מסר היום (שני) לסוכנות הידיעות רויטרס: העברנו אמש הצעה משופרת של איראן לארצות הברית, במסגרת המשא ומתן. בתקשורת המקומית בלבנון כי בכיר בג'יהאד האיסלאמי נהרג בתקיפה ישראלית הלילה על מבנה במחוז בעלבכ שבעומק לבנון. צה"ל: נעצרו הלילה עשרה ישראלים שחצו את הגבול לשטח סוריה, המעורבים הועברו לטיפול המשטרה.
צה"ל תקף במרחב בעלבכ וחיסל את המחבל ואא'ל מחמוד עבד אלחלים, ששימש כמפקד הג׳יהאד האסלאמי הפלסטיני של אזור הבקעא בלבנון. אלחלים הוביל את הצטרפותם של מחבלי ארגון הטרור גא"פ ללחימה עם מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון, ופעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל במהלך התקופה האחרונה (ינון שלום יתח)
דיווח ראשוני על נפילת רחפן נפץ במרחב שומרה (אוריה קשת)
איראן מאשרת: העברנו לארצות הברית הצעה חדשה לסיום המלחמה. לפי סוכנות הידיעות "תסנים", ההצעה כוללת בה 14 סעיפים ומתמקדת בסיום המלחמה "ובבניית אמון" (ברק בטש, לינא עבד)
דיווח: פקיסטן העבירה לארה"ב הצעה איראנית משופרת להסכם לסיום המלחמה (נטלי הוויט)
צה"ל: חוסל אתמול מחבל חמאס שתכנן להוציא לפועל מתווי צליפה נגד כוחות צה"ל הפועלים בדרום רצועת עזה
דיווח ב-CNN: הנשיא טראמפ נפגש בשבת, שעות לאחר שחזר מביקורו בסין, עם בכירים בצוות הביטחון הלאומי שלו כדי לדון בהמשך הדרך במלחמה מול איראן. מקורות המכירים את הדיונים אמרו כי הפנטגון הכין שורה של תוכניות תקיפה למקרה שטראמפ יחליט להמשיך במתקפות נוספות (נטלי הוויט)
צה"ל: במהלך היממה האחרונה צה"ל תקף יותר מ-30 תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. כמו כן, בתקיפות מדויקות חוסלו מספר מחבלים מארגון הטרור שפעלו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים בגזרה
לפי ערוץ "אל-ערבי" הקטארי, התקיפה כוונה לעבר מבנה בעומק לבנון, ובה נהרגו שני אנשים. אחד מהם הוא הבכיר בג'יהאד האיסלאמי
דיווח ברשת "אל-ג'זירה": בכיר בג'יהאד האיסלאמי נהרג בתקיפה ישראלית הלילה במחוז בעלבכ שבעומק לבנון