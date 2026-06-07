בעקבות התקיפה האיראנית: נסגרו המעברים ההומניטריים לעזה

בעקבות מתקפת הטילים ששיגרה איראן לעבר מדינת ישראל בין ראשון לשני, הוחלט על נקיטת שורה של צעדים ביטחוניים, ובראשם סגירה מיידית של מעברי הגבול לרצועת עזה. בין המעברים שנסגרו באופן מוחלט ועד להודעה חדשה נמנים מעבר כרם שלום ומעבר רפיח, כאשר כניסת הסיוע ההומניטרי לרצועה נעצרה לאלתר.

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במתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש) מבהירים ומדגישים כי מהלך זה לא צפוי להשפיע באופן שלילי על המצב ההומניטרי ברצועת עזה. על פי נתוני האו"ם, כמויות המזון המשמעותיות ביותר שנכנסו לרצועה מאז תחילת הפסקת האש עולות באופן ניכר על הצרכים התזונתיים הממשיים של האוכלוסייה המקומית.

במתפ"ש הוסיפו כי הם ימשיכו לשמור על קשר רציף ושוטף עם גורמי הקהילה הבינלאומית, ויספקו עדכונים שוטפים לגבי כל התפתחות בנושא המעברים בהתאם להערכות המצב הביטחוניות שיקיימו גופי הביטחון של ישראל.