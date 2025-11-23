הרמטכ"ל ינקוט בצעדים אישיים על חלק ממפקדי 7/10; קצינים זומנו לשיחות

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, החליט על מסקנות אישיות לגבי מספר מפקדים בעקבות כישלון צה"ל לפני ותוך כדי מתקפת חמאס בשבעה באוקטובר, זאת בהתאם לממצאי ועדת תורג'מן.

זמיר החליט להתמקד תחילה במפקדים שאיישו תפקידי מפתח בשבעה באוקטובר, כאשר בהמשך יתקיימו שיחות גם עם מפקדים בדרגים נמוכים יותר. מספר קצינים בדרגות אלוף זומנו לשיחות, ביניהם מפקדי הפיקודים והזרועות, ראש אמ"ן ובכירים בפיקוד הדרום ואוגדת עזה. את חלק מהשיחות יבצעו סגנים, הרמטכ"ל יתמקד בבכירי פורום מטכ"ל בעבר ובהווה.

צוות המומחים לבחינת תחקירי צה"ל לאירועי טבח ה-7 באוקטובר, בראשות האלוף במילואים סמי תורג'מן הציג מוקדם יותר החודש את ממצאיו ומסקנותיו לרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, ולפורום המטה הכללי. המסקנה המרכזית שעלתה: אירועי 7 באוקטובר הם תוצאה של "כשל מערכתי וכלל ארגוני רב שנים", וכי "לצה"ל היה מידע איכותי וחריג לקראת המתקפה".

הצוות, שמונה על ידי הרמטכ"ל זמיר, קבע כי המתקפה ב-7 באוקטובר, "לא הגיחה מתוך חלל ריק ממידע". על פי הדוח, בליל המתקפה של מחבלי חמאס הצטבר מידע מגוון ש"אילו היה מנותח באופן מקצועי, ניתן ואף נדרש היה להעלות התרעה לפעולה משמעותית". עוד צוין כי המתקפה התרחשה על רקע "מידע איכותי וחריג במאפייניו" שהיה בידי גופי צה"ל.