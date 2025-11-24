"המחבלים יכולים או להיכנע או למות": כתבנו עם צה"ל ברפיח

חודש לתוך הפסקת האש, וברפיח הלחימה נמשכת. בכתבה שתשודר הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית", כתבנו הצבאי ינון שלום יתח הצטרף לפעילות הלוחמים להשמדת כיס המחבלים ברפיח. המג"ד וקצין אג"ם 217, הבהיר כי "יש למחבלים שתי אפשרויות: למות או להיכנע".

בסוף השבוע האחרון חלה תפנית משמעותית - כש-17 מחבלים יצאו מתת קרקע בשני מוקדים וניסו ולהימלט חזרה לקו הצהוב. 11 מהם חוסלו וששת הנוספים נלקחו לחקירה. הדבר מאותת לצה"ל: הלחץ על הארגון משפיע.

דובר צה"ל

בחקירות - ששת המחבלים שנשבו החלו לספר מה קורה בתת קרקע. איך מחסני המזון נקטעו מקידוח של צה"ל במנהרה, על עשרות גופות שנמצאות שם עשרות מטרים מתחת לקרקע - ועל עוד עשרות חיים שנמצאים בדילמה.

במקביל, לאמריקנים יש תוכניות גדולות על השטח הזה - לבנות את עזה החדשה כאזור הומניטרי מופרד. הכוח הבינלאומי, שעדיין לא הוקם, עוד יפריד שם בין האוכלוסייה העזתית לבין חמאס ויתחיל את שיקום הרצועה. אבל בינתיים - המחבלים האלה הם כמו עצם בגרון עבור כל הצדדים במגרש. כל הפרטים הערב ב"מהדורה המרכזית" - החל מ-19:53

תיעוד מתוך פעילות הלוחמים ברפיח

בתוך כך, דובר צה"ל פרסם תיעוד מלחימת כוחות אוגדת עזה ויהל"ם במרחב - במסגרתה חיסלו מחבלים והשמידו מאות מטרים של מנהרות תת קרקעיות. כמו כן תקפו יותר מ-60 מטרות. במקום אותר דגל חמאס, ציוד צבאי ואמצעי לחימה במרחב הקו הצהוב.