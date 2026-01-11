המבצע המשטרתי לבלימת הפשיעה ביישוב תראבין בנגב הסתיים הבוקר (ראשון) בפתאומיות, כך נודע ל-i24NEWS. בין היתר פינו משם השוטרים את הבטונדות שהציבו בתחילת המבצע. כעת בכוונת המשטרה לפעול ביישובים נוספים, בין היתר בבאר שבע - היעדים: "כל מחולל פשיעה וסכסוכי משפחות".

אחד התושבים מסר ל-i24NEWS: "קמנו בבוקר וראינו שהמשטרה עזבה ופינתה את הבטונדות, השמחה חזרה לתושבים פה, אבל לצידה הכאב על מותו של מחמוד חוסין תארבין (שנורה למוות במהלך המבצע). עכשיו אנחנו בדרך להפגנה בירושלים".

מפקד מחוז דרום במשטרה הבהיר כי "הכוחות ערוכים להעניק את 'חבילת תראבין' לכל סכסוך שירים את הראש - ובעוצמה אף גדולה יותר". עוד מסר כי "כל ניסיון להצית סכסוך אלים נוסף במגזר ייענה במענה תקיף, מהיר וחסר תקדים". ובהנחייה למפקדים - "הסכסוך הבא שירים את הראש - יזכה למכה גדולה יותר מזו שניתנה בתראבין".

מלבד תראבין, במשטרה מפנים את תשומת לבם גם ליישובים ערערה, תל שבע ו-לקייה. בפיקוד הבכיר של המחוז הדרומי הביעו שביעות רצון גבוהה מהפעילות הרציפה והאינטנסיבית שמתקיימת בתקופה האחרונה במרחב הנגב, ובפרט מאז הקמת מרחב "רותם" והיציאה למבצע "מכת פתיחה".

הישגים מבצעיים לפי המשטרה

כבר בשבועיים האחרונים לאור מבצע "סדר חדש" אותו יזמו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והמפכ"ל דני לוי נרשמו הישגים משמעותיים, בהם תפיסות אמל"ח רבות אשר הובילו לירידה מיידית של כ-50% באירועי הירי באזורים כרמית, מיתר ותל שבע.

בימים האחרונים, ולאור הפעילות האינטנסיבית, נרשם שקט בגזרת תראבין. במהלך הפעילות עד סוף השבוע: נעצרו ועוכבו מעל 30 מעורבים, מתוכם דרושי חקירה בגין עבירות ירי ושימוש באמצעי לחימה; נתפסו 4 רובים, 2 אקדחים, רימוני רסס, הלם, מחסניות ותחמושת רבה. הפעילות נמשכת.

נורמליזציה והחזרת משילות: היעד המרכזי של הפיקוד במחוז הוא הגעה לנורמליזציה מלאה ביישוב - מצב שבו כוחות משטרה וגופי רגולציה אזרחיים (חברת החשמל, כונס נכסים, רשות המסים, ביטוח לאומי וגופים נוספים) יוכלו לפעול כחלק משגרת חיים תקינה, בדומה לכל יישוב אחר.

בימים האחרונים מתבצעת בדיקת נרמול: ניידת משטרה נכנסת ליישוב לבדה, בעוד כוחות מאסיביים ערוכים בפאתי היישוב למתן מענה מיידי לכל תרחיש, לרבות יידוי אבנים. כך פועלים גם גופי האכיפה הממשלתיים - ללא כל הפרעה.

עוד נמסר כי ככל שתימשך מגמת הנורמליזציה בימים הקרובים, בכוונת המשטרה להסיט כוחות בהתאם לצורך ולעבור לטיפול במוקד הבא כשבמקום יוותר כוחות יס"מ משמעותיים.

העתקת המודל - "חליפת תראבין"

ה"חליפה" העוצמתית שהופעלה בתראבין והוכיחה את עצמה, תועתק ליישוב הבא - בהתאם למיפוי הסכסוכים במרחב ובעוצמה הנדרשת.

בסיור שקיים מפקד המחוז בגזרה, הנחה את הכוחות להיערך במוכנות מבצעית גבוהה לכל תרחיש של הסלמה או סכסוך דמים בין משפחות, בדגש על ערוער, לקייה ותל שבע. המענה יכלול מעטפת רחבה של כוחות - יחידות היס"מ, יחידות המחוז (סה"ר ויואב), לוחמי מג"ב והמשמר הלאומי.

במשטרה סיכמו עד כה את הפעילות כהצלחה משמעותית והוסיפו שבניגוד להערכות המוקדמות, לא נרשמו הפרות סדר נרחבות או הזדהות של פלגים נוספים במגזר, ואף הלוויות שהתקיימו עברו ללא אירועי הפרת סדר.

בהערכות המצב ובסיורי השטח שקיים השבוע מפקד המחוז עם סגל הפיקוד הבכיר, עלה מסר ברור מהשטח: המגזר מבין את מודל תראבין - והמסר הועבר; הסכסוך הבא שירים את הראש ייתקל במענה חריף אף יותר.

הימים הקרובים יהוו ימי מבחן - הן ליישוב תראבין בכל הנוגע להמשך הנורמליזציה, והן להמשך הפעילות המבצעית בכלל המחוז הדרומי, סיכמו במשטרה.

באשר לשאלה שמרחפת האם תפיסות הנשקים היו מתוך תארבין עצמה, המשטרה מסרה כי "חלקם בהחלט כן. חלקם לא החזיקו את הנשקים בתוך הבתים כדי לא לשייך אותו אליהם". נזכיר גם ש-18 משפחות עזבו את תראבין עם תחילת הפעילות, ככל הנראה לא מסיבות תמימות.