4 ימים לאחר שנכנס לתפקיד: ראש המוסד גופמן מדיח את סגנו

ראש המוסד, רומן גופמן, הודיע אתמול (שישי) לסגנו א' על החלטתו לסיים את כהונתו בתפקיד. בכוונת ראש המוסד למנות סגן חדש מתוך הארגון.

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המהלך נעשה ארבעה ימים בלבד לאחר כניסתו של גופמן לתפקיד, וזאת מתוך כוונה למנות צוות משלו שיסייע לו בניהול המוסד. כאמור, גופמן צפוי ככל הנראה למנות את סגנו החדש מתוך הארגון, כפי שהצהיר, אך טרם ברור מי ייכנס לתפקיד.

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נציין כי גופמן עצמו נכנס לתפקיד מתוך צה"ל, וההיכרות שלו עם הארגון מגיעה מתוך נוכחות שלו בתהליכים משותפים עם המוסד.

בהודעה שפרסם משרד ראש הממשלה מטעם המוסד נכתב: "ראש המוסד ביקש להביע את הערכתו העמוקה לא’ על 22 שנות שירות מבצעי במוסד ועל תרומתו המשמעותית לביטחון מדינת ישראל. א’ איחל לראש המוסד הצלחה רבה בתפקידו והבהיר כי ימשיך להעמיד את ניסיונו ויכולותיו לרשות המוסד ומדינת ישראל ככל שיידרש".