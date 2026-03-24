היום ה-27 למבצע "שאגת הארי": צה"ל ממשיך בתקיפות הנרחבות באיראן, כשאתמול (רביעי) ישראל חצתה את רף 15 אלף החימושים באיראן - פי 4 ממבצע "עם כלביא". דיווח בניו יורק טיימס מביא הוראה של ראש הממשלה נתניהו להגביר את המאמצים להשמיד בתו 48 שעות כמה שיותר מתעשיית הנשק של איראן, מחשש שטראמפ יורה על הפסקת הלחימה, זאת לאחר שישראל קיבלה עותק של ההצעה האמריקנית בת 5 הנקודות לאיראן.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

שידור ישיר שידור ישיר