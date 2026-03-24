דיווח באיראן: החות'ים נמצאים בכוננות מלאה, ומחכים להיכנס לשדה הקרב
סוכנות הידיעות "תסנים" דיווחה כי האויבים מתימן ערוכים גם לסגירת מיצרי באב אל-מנדב • שר החוץ האיראני הצהיר: "לא מתקיימות שיחות עם ארה"ב, דורשים את סיום המלחמה המוחלט" • עדכונים שוטפים
היום ה-27 למבצע "שאגת הארי": צה"ל ממשיך בתקיפות הנרחבות באיראן, כשאתמול (רביעי) ישראל חצתה את רף 15 אלף החימושים באיראן - פי 4 ממבצע "עם כלביא". דיווח בניו יורק טיימס מביא הוראה של ראש הממשלה נתניהו להגביר את המאמצים להשמיד בתו 48 שעות כמה שיותר מתעשיית הנשק של איראן, מחשש שטראמפ יורה על הפסקת הלחימה, זאת לאחר שישראל קיבלה עותק של ההצעה האמריקנית בת 5 הנקודות לאיראן.
מקור מסר לסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" כי החות'ים נמצאים בכוננות מלאה ומוכנים להיכנס לשדה הקרב. הוא הוסיף כי אם יהיה צורך לשלוט במצרי באב אל-מנדב כדי 'למשמע' את האויב, וכדי לייצר איום באזור (איילי כהן)
דיווח ערבי: צה"ל השתלט על שמונה כפרים בדרום לבנון (איילי כהן).
אזעקות בקריית שמונה והסביבה
צוות הקרב של 188 שפועל בדרום רצועת עזה זיהה מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב אל הכוחות שבאופן שהיווה איום מיידי. לאחר הזיהוי, הכוחות חיסלו את המחבל (טל סבג).