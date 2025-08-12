לראשונה בתולדות צה"ל: מח"ט הצנחנים לא יקודם

מומלצים -

הרמטכ"ל אייל זמיר קבע אמש החלטה תקדימית בין המינויים: לראשונה בתולדות הצבא, מח"ט צנחנים לא יקודם למפקד אוגדה, כך דיווח כתבנו הצבאי ינון שלום יתח הערב (שלישי) ב"מהדורה המרכזית".

אחרי תקופת צינון ולמרות שהשם שלו היה על השולחן - אל"ם עמי ביטון שנמצא בלימודים, לא נבחר לקידום באף תפקיד. מכל החטיבות קודמו, כולל צנחנים, אבל עמי ביטון שנחשב לקצין מבטיח שעתידו לפניו - נותר בחוץ. הסיבה היא תלונות על יחס לא הולם מצדו כלפי פקודיו. בצה"ל ביקרו קשות את מפקד פיקוד מרכז על היחס המקל כלפי ביטון בתחקיר, לאחר שננזף פיקודית על כך.

אמש כאמור, הרמטכ"ל קיבל החלטה והותיר אותו בחוץ, תחת לחצים משני הצדדים, תומכיו ומתנגדיו של ביטון. על שולחן הרמטכ"ל הונחו אף מכתבים מקצינים בכירים בחטיבה האדומה - שהתריעו בפניו: "קידומו של עמי יפגע קשות באמון שבין הצבא לבין העם".