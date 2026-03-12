עיתון "אל אח'באר" הלבנוני דיווח היום (חמישי) על פילוגים בתוך הצבא הלבנוני, בעקבות הלחץ הפנימי על הצבא לפעול נגד חיזבאללה והקמפיין להדחתו של הרמטכ''ל רודולף הייכל.

‏העיתון טוען כי קבוצה אחת מאיימת להתפטר אם יפוטר הרמטכ''ל, שגורמים בלבנון, בעיקר נוצרים, דורשים להדיחו, וכבר הציעו שמות של מחליפים אפשריים. קבוצה נוספת, שנקראת ''הקצינים הלאומיים'', מאיימת להתפטר אם ידרש הצבא לפעול נגד ''אזרחים שמתעמתים עם תוקפנות חיצונית'', ישראל כמובן, מה שיביא לפגיעה בלגיטימציות של הצבא.

קבוצה זו גם מסרבת להיות כלי פוליטי ולגרום לכך שהצבא יאלץ לעמוד בפני ''כוחות לאומיים, שמתנגדים לתוקפנות זרה'' ולכל צעד שעלול לדחוף את לבנון לפילוג פנימי.

ביומיים האחרונים דיווחנו על קמפיין פנים לבנוני, בגיבוי אמריקני, בעיקר ביוזמת הגורמים הנוצריים בלבנון, להביא לפיטוריו של הרמטכ''ל בשל אחריותו לכך שכוח רדואן של חיזבאללה נמצא עדיין בדרום הליטני.

הקצינים הדגישו כי אין מדובר במרד או בעריקה אלא בצעד חיוני שנועד למנוע פגיעה בצבא. בנוסף אישרו את המשך חובתם להגן על המולדת.