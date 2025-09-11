מנהיגים על הכוונת: קנוניית קופנהגן - ניסיון ההתנקשות בבן־גוריון

מומלצים -

שנת 1969. בן־גוריון כבר לא ראש ממשלה, אבל עדיין סמל חי לציונות. באותה תקופה – ארגון פת"ח מחפש פיגוע ראווה בינלאומי. המטרה: לא פחות מהאיש שהקים את מדינת ישראל.

התוכנית נשמעת כמו סרט: שלושה צעירים – מונא סודי, ירדנית בת 23; רזאק, עיראקי בן 25; ואליהם מצטרף פרט מפתיע במיוחד – רולף אנדרסן, שוודי צעיר, אירופי שמצטרף לטרור הפלסטיני.

המזוודות מוסוות עם תחתית כפולה. בפנים – רימוני יד, אקדחים, חומרי נפץ. בידיהם – תרשימי שדה התעופה בריו דה־ז'ניירו. המבצע מתוזמן: לנחות עשר דקות לפני בן־גוריון, ולהתנקש בו על המסלול – בירי או בפיצוץ – ברגע שייצא מהמטוס.

אבל אז, מהלך אחד מקרי שינה את הכול. חדרנית בבית המלון בקופנהגן נכנסת לנקות – ומגלה במקרה את כלי הנשק החבויים. היא מזעיקה משטרה. בתוך שעות – שלושת חברי החוליה נעצרים. ברשותם – נשק, כרטיסי טיסה מתואמים לנחיתת בן־גוריון, והוראות בכתב: "לחסל את הזקן מיד עם ירידתו מהמטוס".

הפרשה נשמרה בסודיות יחסית. גולדה מאיר הודתה בפומבי לדנים על סיכול המזימה, בעוד השוודים נדרשו להסביר את מעורבותו של אזרח מקומי.

ובן־גוריון? ימים ספורים אחר כך הוא נוחת בריו כמתוכנן. מחייך, נואם בפני אלפי ילדים יהודים, וקורא להם ללמוד עברית ולבקר בישראל – כאילו שום דבר לא קרה. כך הסתיים ניסיון החיסול המוזר ביותר: מזוודות כפולות, חוליה חובקת יבשות – והכול נפל בגלל עיניים חדות של חדרנית אנונימית בקופנהגן. עוד צעד אחד – וההיסטוריה של ישראל הייתה נראית אחרת לגמרי.