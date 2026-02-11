ירי טילים וכוחות מיוחדים במסוק: תרגיל החירום הענק בנתב"ג

בצל המתיחות מול איראן, תירגלה המשטרה היום תרגיל חירום רחב-היקף בנמל התעופה בן גוריון. במרכז התרחיש: ירי טילים לעבר השדה, שנחשב ליעד אסטרטגי ולשער הכניסה והיציאה של ישראל.

המערכה האחרונה כבר לימדה שאין מקום חסין מפגיעות, האיום האיראני כבר התממש כאן והמסר היום ברור - נערכים לכל תרחיש. בזמן שחברות תעופה זרות מתחילות לחזור לישראל - בנתב"ג מתרגלים גם את התרחיש הקיצוני ביותר.

התרגיל הזה הוא חלק משרשרת תרחישים שמוביל מחוז מרכז בחודשיים האחרונים: היערכות רחבת היקף למצבי קיצון. שלשום, בלב כפר קאסם, התקיים לראשונה תרגיל המדמה הפרות סדר לאומניות רחבות, כולל תרחיש שבו הכניסות והיציאות מהעיר נחסמות, וכוחות משטרה מוזרמים פנימה בדרך לא שגרתית. לוחמי משטרה הונחתו במסוק בלב הכפר, ומשם המשיכו לתרגל מתווי פח"ע וטרור שונים - כחלק מלקחי "שומר החומות". כפר קאסם והערים הסמוכות באזור המשולש יושבות על קו התפר. רצועה של יותר מ-80 קילומטרים. מרחב רגיש, עם פוטנציאל חיכוך גבוה, שנמצא תחת דריכות מתמדת. ובשבוע שעבר נערך תרגיל כלל מחוזי רחב-היקף, שדימה מתקפת טרור במספר מוקדים במקביל ברחבי המחוז. כולל תרחישי קיצון של חדירה לשטח ישראל וטיפול בזירות מרובות נפגעים.

לראשונה בתרגיל מסוג זה - מדמים הגעה של מסוק שמביא למקום את שרשרת הפיקוד המשטרתית בזמן חירום, וגם כוחות מיוחדים מתורגלים בהגעה אווירית לשטח. לפי התוכנית, במקרה אמת פינוי הנוסעים יתבצע באמצעות מערך הרכבות והאוטובוסים שבשטח נתב"ג, בתיאום מלא עם משרד התחבורה.

התרגיל הזה הוא חלק משרשרת תרחישים שמוביל מחוז מרכז בחודשיים האחרונים: תרחישי פיגועים, והיערכות להפרות סדר לאומניות במחוז - שנמצא על קו התפר ויודע עד כמה השטח נפיץ. מאז כניסתו לתפקיד, ניצב אמיר כהן שפיקד על מחוז דרום בשבעה באוקטובר, שם דגש מיוחד על מוכנות לחירום ותיאום בין ארגוני.

