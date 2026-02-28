הוחמרו הנחיות פיקוד העורף: מערכת החינוך תושבת, המרחב האווירי נסגר

מערכת החינוך בכל רחבי ישראל מושבתת ופעילות המשק מצטמצמת למתכונת חירום בלבד, החל מהבוקר (שבת) לאחר מתקפת המנע של ישראל באיראן.

כאמור, בעקבות המתקפה, פיקוד העורף הודיע על מעבר רשמי למדיניות של "פעילות הכרחית" בכל חלקי המדינה, הכוללת איסור גורף על קיום לימודים, הגבלות מחמירות על התקהלויות וסגירת מקומות עבודה שאינם מוגדרים כחיוניים. ההנחיות החדשות יהיו בתוקף בשלב זה עד ליום שני, 2 במרץ 2026, בשעה 20:00.

הגבלות הפעילות החינוכית חלות על כלל המוסדות, בהם מעונות יום, משפחתונים, בתי ספר, צהרונים, מוסדות לחינוך מיוחד והשכלה גבוהה, וכן על פעילויות בלתי פורמליות כמו תנועות נוער וחוגים. במקביל, נאסרה התקהלות של אנשים במוקדי בילוי, מרכזי קניות, בתי כנסת ואירועי תרבות וספורט.

בתחום התעסוקה, רק מקומות עבודה המוגדרים כחלק מהמשק החיוני רשאים להמשיך בפעילותם, כאשר האחריות על אופן יישום ההנחיות בתוך הארגונים מוטלת על המנהלים בשטח.

המרחב האווירי של מדינת ישראל נסגר לחלוטין לטיסות אזרחיות. ההחלטה התקבלה בתיאום עם מנהל רשות התעופה האזרחית בעקבות ההתפתחויות הביטחוניות האחרונות. משרד התחבורה קורא לציבור הנוסעים שלא להגיע לנמלי התעופה עד להודעה חדשה, ומדגיש כי הודעה על פתיחה מחודשת של השמיים תינתן 24 שעות מראש. ישראלים השוהים בחוץ לארץ הונחו להישמע להנחיות המטה לביטחון לאומי ולהתעדכן מול חברות התעופה.

החמרת המדיניות מבוצעת על רקע הערכת מצב ביטחונית ובהתאם לסמכותו החוקית של פיקוד העורף לקבוע הנחיות להגנה על חיי אדם במהלך מלחמת "חרבות ברזל" ומבצע "עם כלביא". ישראל מחולקת בשגרה ל-30 אזורי הנחיות גיאוגרפיים, אך ההחלטה הנוכחית משקפת החמרה רחבה האחדה לכלל היישובים בארץ. פיקוד העורף מדגיש כי השמירה על הנחיות אלו היא מרכיב קריטי בחוסן הלאומי, וקורא לאזרחים לוודא כי הם מכירים את המרחב המוגן הקרוב אליהם ואת זמן ההתגוננות העומד לרשותם.