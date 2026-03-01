החשש לחדירת כלי טיס עוין בגליל: האירוע הסתיים, לא התקבלו דיווחים על נפגעים
צבא ארה"ב פרסם תיעוד ראשון של תקיפת טילים בליסטיים • ר"מ בריטניה: אישרנו לארה"ב להשתמש בבסיסינו כדי לתקוף באיראן • ניו יורק טיימס: ישראל וארה"ב תקפו עד כה למעלה מ-2,000 מטרות | עדכונים שוטפים
צה"ל הודיע הלילה (בין ראשון לשני) כי יירט כטב"ם ששוגר מאיראן, והפעיל התרעות ברחבי הגליל. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני פרסם תיעוד ראשון של תקיפת טילים בליסטיים. קיר סטארמר: אישרנו לארה"ב להשתמש בבסיסינו כדי לתקוף את המשטר.
>>> הצטרפו לערוץ הווסטאפ החדש של i24NEWS <<<
תיעוד: רגעי הפגיעה בירושלים (משה שטיינמץ)
גורם אמריקני לניו יורק טיימס: ישראל וארצות הברית תקפו עד כה למעלה מ-2,000 מטרות ברחבי איראן (רון צור)
הותר לפרסום: גבריאל ברוך רווח הוא ההרוג הרביעי מפגיעת הטיל האיראני בבית שמש (ארי קלמן, לי עייש)
בריטניה אישרה לארצות הברית להשתמש בבסיסיה כדי לתקוף באיראן, "למטרות הגנתיות" (ברק בטש)
החשש לחדירת כלי טיס עוין בגליל: האירוע הסתיים, לא התקבלו דיווחים על נפגעים או נפילות (אוריה קשת)
צבא ארה"ב פרסם תיעוד ראשון מתקיפת טילים בליסטיים באיראן: "היוו איום מסוכן במשך עשרות שנים. כעת, בהנחיית הנשיא, אנו מחסלים את האיום" (ברק בטש)