צה"ל הודיע הלילה (בין ראשון לשני) כי יירט כטב"ם ששוגר מאיראן, והפעיל התרעות ברחבי הגליל. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני פרסם תיעוד ראשון של תקיפת טילים בליסטיים. קיר סטארמר: אישרנו לארה"ב להשתמש בבסיסינו כדי לתקוף את המשטר.

