מחבלי חיזבאללה ישובו לגדרות? בצפון חוששים: "האיום לא הוסר"

השקט הפסטרולי בימים אלה בגבול הצפון - מטעה. החזית ממתינה להסלמה, ברקע המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. הפסקת האש נבחנת כל יום בשטח, שם כוחות אוגדה 91 פועלים כדי למנוע חזרה של איום חיזבאללה.

רבש"ץ קיבוץ משגב עם, רוני גינסברג, סיפר כי בניגוד לעבר - כיום ההגנה על היישובים מתבססים "על כוח לוחם אמיתי". "איפה שתהיה ההתיישבות, איפה שתעבור קו המרחשה, שם יעבור הגבול. אם לא נגור פה, לא נגור גם בקריית שמונה ולא בעפולה", הוסיף.

קצין ההגנה המרחבית בצפון סיפר כי בניגוד לתפיסה טרם פרוץ המלחמה, כעת צה"ל תוקף ויוזם פעילות אכיפה: "היום שום דבר לא דומה למה שהיה, מושקע פה המון כסף בציוד, קסדות, אפודים ומכשירי קשר - כדי שנוכל לתת מענה ראשוני עד שהכוח הצבאי יוכל לחבור", הוסיף.

ברקע הדברים, מוקדם יותר היום פתח צה"ל בגל תקיפות אכיפה נוסף ברחבי לבנון. לפי הדיווחים בתקשורת המקומית, עשרות תקיפות התבצעו במרחבים שונים במדינה. צה"ל מסר כי תקף "פירים ששימשו לאחסון אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה, לאחר התקיפה זוהו פיצוצי המשנה המעידים על הימצאות אמצעי הלחימה במרחב".

