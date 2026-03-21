עד 80 רקטות בבת אחת: כיצד פועל טיל המצרר האיראני?

טיל מצרר, או טיל מתפצל כמו שרובנו שמענו, גרם במלחמה עם איראן לנזקים רבים ולזירות הרס ברחבי הארץ, אולם במזל לא גרם להרוגים עד כה. אך מה זה באמת אומר, ובמה הוא שונה מטיל בליסטי?

בעוד שרבים נוטים לחשוב על טילים בליסטיים כעל "משקולת" אחת גדולה של חומר נפץ, טיל המצרר פועל בשיטה מתוחכמת שנועדה לאתגר את מערכות ההגנה האווירית המתקדמות ביותר. תהליך השיגור מתחיל כמו כל טיל בליסטי רגיל, הוא נוסק לגובה רב וטס במהירות עצומה בין יבשות. ה"טוויסט" קורה ברגע שהטיל מתחיל את שלב הנחיתה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

רגע לפני שהוא מגיע לנקודה שבה מערכות היירוט יכולות לפגוע בו בצורה אפקטיבית, הטיל פותח את גוף המטען שלו ומשחרר מתוכו עשרות רקטות קטנות - בין 20 ל-80 יחידות. כדי למנוע מהן להתפוצץ מהחום העז שנוצר במהלך הטיסה המהירה באטמוספירה, כל רקטה עטופה בחומר מבודד שנשרף בדרכו לקרקע, מה שיוצר את המראה המוכר של "מטר כדורי אש" בשמי הלילה.

למרות שהנזק של כל רקטה בודדת קטן משמעותית מזה של טיל בליסטי שלם - היא אינה מפילה בניינים שלמים – מדובר בנשק קטלני וחודרני. כל רקטה כזו נושאת כחמישה קילוגרמים של חומר נפץ, המסוגלים לחדור גגות של מבנים ולהתפוצץ בפנים. הסכנה העיקרית נובעת מהקושי הכמעט בלתי אפשרי ליירט עשרות מטרות קטנות בו-זמנית. ההגנה הטובה ביותר היא הישארות במרחב המוגן, ומשמעת אזרחית היא זו שמצילה חיים אל מול האיום המפוצל.