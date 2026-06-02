יותר מעשור אחרי שנחטף, ושנה וחצי מאז שהושבה גופתו מעזה: בימים הקרובים יוגש כתב אישום נגד מחבל חמאס שהחזיק בגופתו של חייל צה"ל אורון שאול ז"ל. מפרטי החקירה עולה כי הנאשם, איברהים חילו, הסתיר את הגופה במשך למעלה מ-10 שנים בתוך מקרר בחנות הבשר שלו בעיר עזה.

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בחקירתו סיפר המחבל: "לפני עשר שנים התקשרו אליי ואמרו שצריכים למסור לי משהו, 'צריכים שתשמור משהו בשבילנו' הם אמרו. אני שאלתי 'מה לשמור? והם אמרו: 'גופה. נלחצתי ושאלתי איזו גופה - ואז אמרו לי שזה החייל".

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"לא רציתי, אבל גם לא יכלתי להתנגד. יש לי עסק מתחת לבית לבית. הם הוציאו את הגופה מהרכב והכניסו אותה לעסק. החזקתי אותה עשר שנים וכל הזמן הזה המפתח היה אצלי", הודה חילו.

הבוקר הוגשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע הצהרת תובע בדבר הכוונה להגיש כתב אישום נגד חילו. מדובר בכתב האישום הראשון המוגש נגד מחבל חמאס מרצועת עזה מאז אירועי השבעה באוקטובר.

המידע המודיעיני שהופק מחקירתו של חילו הוביל ליציאתו לפועל של מבצע "דרום אדום". במבצע מורכב ודרמטי של שב"כ ואמ"ן, חולצה גופתו של סמ"ר שאול ז"ל והובאה לקבורה בישראל בינואר 2025. החילוץ בוצע והושלם דקות בודדות ממש לפני שנכנסה לתוקפה הפסקת האש במסגרת עסקת החטופים השנייה, ובכך נסגר מעגל מודיעיני ומבצעי רחב היקף שנמשך למעלה מעשור.