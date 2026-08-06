דובר צה"ל התיר הבוקר (חמישי) לפרסום כי רס"ן (מיל') הראל בירנשטוק, מפקד פלוגה בצנחנים בן 34 מיישוב נוקדים, ורס"ם (מיל') תמיר וקנין, חובש קרבי בצנחנים, נפלו במהלך פעילות מבצעית של גדוד 2855 בדרום לבנון. באירוע נפצעו ארבעה לוחמים במילואים נוספים באורח קשה.

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הקצין ולוחם המילואים נהרגו בפיצוץ מבנה ממולכד אליו נכנס כוח לסריקה במג'דל זון, בגזרה המערבית בדרום לבנון. מהפרטים הראשוניים מסתמן כי המטען הונח במבנה לפני פרק זמן רב, ולא מדובר בפעולה מהתקופה האחרונה.

אמש פרסם יוסי יהושוע כי צה"ל ביקש להגיב בעוצמה על הפרה חמורה מצד חיזבאללה, אך הדרג המדיני בלם את התוכנית המבצעית, ככל הנראה בעקבות לחץ אמריקני. במערכת הביטחון גובר התסכול מהמדיניות הנוכחית ומביצועי צבא לבנון בשטח. התקיפה שביצע צה"ל היום הוגדרה כמינורית ולא משמעותית, כאשר צה"ל נמנע מתקיפה משמעותית גם בשבוע שעבר, לאחר היתקלות של לוחמי אגוז במרחב עלי טאהר שבה נפצעו חיילים.