שיגור כלי הטיס לישראל: כטב"מים שוגרו גם לירדן, פיצוצים סמוך למתקני נפט בסעודיה | עדכונים שוטפים
ברשתות הערביות דווח כי המיליציות העיראקיות הפרו-איראניות הן אלה ששיגרו את הכטב"ם לישראל הבוקר, שיורט באזור הגבול • בכיר אמריקני: סבב הדיונים הבא בין ישראל ללבנון יתקיים ביום שלישי בשבוע הבא
כטב"ם יורט באזור גבול ירדן הבוקר (שלישי), כאשר על פי דיווח ברשתות הערביות המיליציות העיראקיות הפרו-איראניות הן אלה ששיגרו את כלי הטיס. במקביל, כטב"מים שוגרו גם לירדן ופיצוצים אירעו בסמוך למתקני נפט בסעודיה. בכיר אמריקני: סבב הדיונים הבא בין ישראל ללבנון יתקיים ביום שלישי בשבוע הבא.
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ברשתות הערביות דווח כי המיליציות העיראקיות הפרו-איראניות הן אלה ששיגרו את הכטב"ם לישראל הבוקר (ברוך ידיד)
במקביל לשיגור הכטב"ם הבוקר לישראל: דיווחים על פיצוצים סמוך למתקני נפט בסעודיה וכטב"מים ששוגרו לירדן (עמיחי שטיין)
העיתון אל-אח'באר הלבנוני: "הנשיא ג'וזף עון ביקש מהנשיא דונלד טראמפ להפעיל לחץ על ישראל כדי לעבור לשלב השני של 'האזורים הניסיוניים', הכולל מספר גדול יותר של כפרים הכבושים. עון קיבל הבטחה מטראמפ לפעול בנושא זה, בתמורה להאצת ההליכים הקשורים לפירוק חיזבאללה מנשקו" (ברוך ידיד)
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