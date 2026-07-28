כטב"ם יורט באזור גבול ירדן הבוקר (שלישי), כאשר על פי דיווח ברשתות הערביות המיליציות העיראקיות הפרו-איראניות הן אלה ששיגרו את כלי הטיס. במקביל, כטב"מים שוגרו גם לירדן ופיצוצים אירעו בסמוך למתקני נפט בסעודיה. בכיר אמריקני: סבב הדיונים הבא בין ישראל ללבנון יתקיים ביום שלישי בשבוע הבא.

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