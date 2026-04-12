נתניהו לשרי הקבינט: "גם טראמפ מבין שחמאס לא ימסור את נשקו" | פרסום ראשון

הדד ליין שהוצב לחמאס לפירוז מנשקו צפוי להגיע לסיומו השבוע. כתבנו בכנסת עמיאל ירחי פרסם הערב (ראשון) לראשונה ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי התבטאות מעניינת של ראש הממשלה בנימין נתניהו. לפי ראש הממשלה - גם טראמפ מבין שחמאס לא ימסור את נשקו.

ל-i24NEWS נודע, כי נתניהו אמר לשרי הקבינט: "טראמפ מבין שקואליציה זרה לא תצליח לפרק את חמאס מנשקו. הוא לא הצליח לגייס קואליציה כדי לפתוח את מיצרי הורמוז, אז גם הוא מבין שלבנות קואליציה שתפרק את חמאס מנשקו זה דבר פחות ריאלי, אנחנו נצטרך לעשות זאת".

בתוך כך, גורם המעורה בפרטי השיחות בין מועצת השלום של טראמפ לבין בכירי חמאס בנוגע לתוכנית לפירוק חמאס מנשקו אמר לכתבנו לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין כי "השבוע נדע אם חמאס יתפרק מנשקו בהסכם".

הוא הוסיף: "השבוע נדע לאן הדברים הולכים. האם יש פירוק מרצון או שזה יקרה 'בדרכים אחרות'", כפי שהצהיר הנשיא האמריקני טראמפ".

כאמור, לדברי הגורם, השיחות של מועצת השלום נמשכות באופן אינטנסיבי, וממשל טראמפ ואנשי המועצה לא נוטשים את סוגיית עזה - גם בימים בהם הפוקוס נמצא על איראן או לבנון. עוד נודע ל-i24NEWS, כי המגעים מתנהלים בין היתר באמצעות ניקולאי מלאדנוב, מנכ"ל מועצת השלום, שנפגש על פי הדיווחים בקהיר, עם בכירי חמאס.